海鮮小將立志成為丟丟妹 期望有天海鮮獻田馥甄

位於板橋今年七月開慕，位於板橋民治街上，做十幾年旅飯店及遊業因疫情衝擊轉職的老闆洪世昌（保羅），家裡做進口海鮮起家已是第二代，父母在萬華環南市場白手起家已45個年頭，洪世昌熱情的叫賣海鮮，帥氣的臉龐，不少歐巴桑常來用台語虧「頭家金緣投」（老闆真帥氣）。

走過路過不要錯過，海鮮小將老闆洪世昌熱情叫賣，「日本兵庫縣出產的生蠔一大包才200元，外面一顆就二百，我們一包有七顆。」店裡賣最好的就是這款生蠔，客人都直接叫一箱，還有美國嫩煎牛肉、義式雞腿排、月亮蝦餅、大白蝦跟生食都有賣，然後連甜點都有，馬來西亞的榴槤蛋皮捲、泰式馬卡龍、北海道生乳捲、大粒蛋黑麻糬，這些你在外面都沒吃過，快來海鮮小將嚐鮮。

今年３３歲的洪世昌，憑著10多年的服務業經驗，每天熱情在市場叫賣，也希望未來可以開直播，朝海鮮天后丟丟妹看齊！洪世昌說，雖然看到鏡頭還是會害羞，但近期已有近千名粉絲聞訊加入群組，還有粉絲幫忙做line貼圖，可說是人氣十足！每天就等海鮮小將推出店長嚴選的進口海鮮。洪世昌表示，今年寒流很強，我們也有羊肉爐、牛肉湯、韓式泡菜鍋，這邊東西式美食，應有盡有，一網打盡，消費滿3千洪世昌偶爾也會在雙北親送海鮮，可說是親力親為。

不過洪世昌在市場不比飯店，已是市售成本家偶爾也會有歐巴桑買菜又來殺價，常常開玩笑說「攏北歹勢！」(都不會不好意思！)似乎已很習慣菜市場的叫賣模式，而洪世昌表示，以前在飯店服務常服務到藝人，現在從飯店業跳到傳統市場，最希望有天可以賣到偶像田馥甄，因為知道田馥甄也喜歡海鮮！洪世昌也心疼偶像田馥甄受傷，知道她最近爬山受傷，如果有機會，我應該會整箱海鮮送給她。雖然疫情衝擊不少職業，尤其是旅遊業受創最重，但危機就是轉機，洪世昌樂觀的性格，想想現在多了時間可以陪愛狗波比跟家人，開心的他每天更常在臉書分享喜悅！「還有什麼比這更好的呢！」

海鮮小將地址: 220新北市板橋區民治街96巷21號 (每週一公休) 預約電話: 0901-018-072

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