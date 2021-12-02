高雄洲際酒店集團開幕　推出試住員社群引發迴響

南台灣又多了一住宿景點！位於高雄IHG（洲際酒店集團）旗下的洲際酒店及度假村(InterContinental Hotels & Resorts)喜迎75週年，由品牌直接經營管理的高雄洲際酒店日前舉行開幕剪綵儀式，首度曝光酒店最大亮點的數位光雕藝術裝置，同時合作公益，深耕本地文化，為奢華旅宿體驗賦予深意。高雄洲際酒店總經理羅嘉麒(Robbert Manussen)對於本地賓客高度關注支持，亦特別表達感謝，表示將會持續聆聽賓客回饋，優化服務升級，真實重現「洲際人生、知行天下」的品牌魅力。

高雄洲際酒店日前風光舉行開幕剪綵儀式，首次公開酒店最大亮點的數位光雕藝術裝置，由曾為許多知名歌手世界巡迴演唱會製作動畫的設計團隊DKBK出來文化，與甫獲第56屆金鐘獎最佳聲音設計獎肯定的林耿農，及硬體協力電搖擺唱片工作室攜手打造。DKBK出來文化團隊以萬物之源、宇宙之海、四季和風、智慧城市四個章節，分別詮釋高雄城市從過去延伸至未來的發展脈絡，並以銜接洲際的介質「海洋」作為貫穿故事的核心，震撼的視聽饗宴和酒店內空間設計相互呼應，釋放文化創意能量驚豔旅人，視覺敘事和奇幻動畫的起承轉合更勝法國里昂洲際酒店的光雕展演。

酒店以光雕展演裝置為平台，期待未來和本地藝術設計相關大專院校建立產學策略聯盟，匯聚文化創意展演內容，以國際連鎖品牌的影響力為本地藝術設計發聲，實踐企業社會責任，加值旅宿體驗再進化，為奢華旅行賦予更具深度的意義。

高雄洲際酒店亦同步與看見．齊柏林基金會合作，設計製作高雄洲際開幕限定的智慧城市地標系列精裝明信片組，和看見．齊柏林基金會2022年曆《映河》組成限量公益關懷套裝，酒店開幕後亦可於官網頁面訂購，收入扣除相關成本後捐贈基金會，以實際行動關懷本地文化及支持影像創作人才培育。

洲際酒店及度假村持續75年的傳奇經典，以高雄洲際酒店的智慧科技及創新概念融合品牌的真摯待客之道，用心了解本地賓客需求，高雄洲際酒店從開幕前，即特別透過「試住員招募活動」深入洞悉賓客實際需求。

對於試住員活動在社群引發廣大迴響，高雄洲際酒店總經理羅嘉麒(Robbert Manussen)特別表達感謝，他表示將會持續聆聽賓客回饋，優化服務升級，真正在高雄重現「洲際人生、知行天下」的品牌魅力。高雄洲際酒店內規劃253間客房及套房，空間安排除了延續品牌知性典雅風格，亦以環境永續發展為出發點，重新定義旅宿奢華體驗。

酒店客房寢具精選國際連鎖酒店經常指定合作的美國舒達Serta®品牌，選用舒達與美國國家睡眠基金會National Sleep Foundation (NSF)共同開發全新Perfect Sleeper系列，為賓客最重要的睡眠品質把關。同時，客房內一系列家電如LG 智慧型旅館電視、BOSE智慧型家庭娛樂揚聲器、義大利進口的SMEG 復古電熱水壺、Nespresso ZENIUS膠囊咖啡機、新一代Dyson Supersonic™ 吹風機、中英日三聲道客房智能聲控Aiello小犀管家等，為賓客締造放鬆身心的解封忘憂之旅。

客房沐浴備品則使用IHG集團指定的瑞典品牌BYREDO，以450ml規格遵循品牌的環保精神，獻上專屬洲際酒店的BLANCHE香型，代表對經典之美的認可，香氣純淨而簡單，來自BYREDO創始人Ben Gorham對白色的理解，捕捉最純真和不受約束的特質，詮釋自然界中存在幾乎透明的芬芳。

值得一提的是，客房精選西班牙 VICRILA 鋼化玻璃杯，因VICRILA品牌最大限度減少工廠對環境的影響，製造過程使用乾淨能源，以整合玻璃資源再生，達到真正的產製綠能迴圈和永續商業模式，為環境保護與預防全球暖化努力。