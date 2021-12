打造同級進口SUV新標竿 The New Forester運動休旅正式上市

SUBARU台灣意美汽車於桃園中壢總部隆重發表日本原裝進口運動休旅-The New Forester,包括The New Forester 2.0i-L EyeSight與The New Forester 2.0i-S EyeSight,限量回饋價各為112.8萬及122.8萬元。The New Forester自10月底啟動預售以來至今已接到逾500張訂單,再次顯示此車系銷售潛力。陳唱集團副董事長兼董事總經理及意美集團執行長陳駿鴻表示,SUBARU豪華旗艦休旅All-New Outback年初已率先導入最新EyeSight 4.0智駕安全輔助系統。目前所有22年式Forester更皆已標配EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統,並符合美國SAE所定義Level 2自動駕駛科技。在消費者將有更勝以往駕駛感受同時,亦將擁有更高層次的擁車體驗。