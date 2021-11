2021年臺灣國際漁業展12月2日開展

鎖定「安心、智慧、永續」為發展願景主題

外貿協會與貿有展覽公司共同舉辦的第七屆「臺灣國際漁業展」,將於12月2日至4日在臺北南港展覽2館登場,線上展則與實體展同時開展,於官網展出至12月31日,持續服務受時空限制的國內外參觀者。主辦單位11月30日舉辦展前記者會,以「安心水產」、「智慧漁業」和「海洋永續」為主題,邀請5家參展商搶先曝光亮點產品。

2021年臺灣國際漁業展展前記者會啟動儀式,左起為:海漁基金會執行長林愛龍、農委會科技處處長王仕賢、外貿協會副秘書長王熙蒙、貿有展覽董事長張光球、漁業署主任秘書繆自昌及冷鏈協會理事長程東和。圖╱貿協提供

今(2021)年「臺灣國際漁業展」實體展近90家國內外參展商參展,線上展則達104家展商參與;其中,國外參展商來自韓國、越南、印尼、馬來西亞、中國大陸、貝里斯、尼加拉瓜及宏都拉斯等12國,國際化程度相當高。同時,展覽規劃「海洋智慧科技暨漁業設備」、「智慧水產養殖及育苗科技」、「水產品及食品加工技術」及「休閒釣具暨水上用品」等四大展區,實體展期間精心策劃「創新產品發表會」、「養殖國際論壇」及「一對一海外買主採購洽談會」等活動,期望透過參展商創新產品展出、經驗分享,與現場訪客互動,傳遞漁業知識及高質量產品。

漁業展展前記者會媒體繞場,現場互動熱絡。圖╱貿協提供

展前記者會亦邀請參展商包含致力推動海洋永續發展,為全民食魚健康把關,推廣ESG理念的「臺灣海洋保育與漁業永續基金會」;導入AIoT物聯網科技技術,應用於海洋電廠智慧養殖箱網的「旭東環保科技」;整合陸地及水面的水產智慧養殖系統,推動漁電共生的「寬緯科技」;以最先進的上引式鑄造特殊工法,開發具抗菌及抗黴功能的銅合金纖維線材,應用於養殖漁網的「元祥金屬」;以及大力推動食安公信力iFRESH認證(Institute of Food Risk Education for Safety and Health;簡稱iFRESH),打造從食物生產源頭到銷售完整檢驗流程,使民眾吃得安心、健康的「愛鮮聯盟」。

記者會廠商導覽現場互動熱絡,圖為海漁基金會展位。圖╱貿協提供

外貿協會強調,「臺灣國際漁業展」為臺灣目前唯一的漁產業國際專業展,3天的實體展覽若無法親臨,為期一個月的線上展提供數位的參觀方案;近年貿協持續掌握數位發展的趨勢,應變因疫情影響的邊境管制,透過雲端科技串流國內外參展商,以虛實整合方式,建置漁業展線上、線下展覽平臺,協助參展商及買主掌握全球最新漁業發展趨勢,填補跨境交流的展覽缺口,更多展覽資訊,可至官網(www.taiwanfishery.com )查詢。