邁向十年 物外超級數字力站穩國際

以「文字的重量」為核心價值，鋼筆文具設計品牌「物外YSTUDIO」銷售全球近 40 個國家，站穩國際的過程並非一帆風順，也歷經差點週轉不靈的營運危機。共同創辦人廖宜賢借重超級數字力調整公司財務結構，優化營運方向，疫情中穩健邁向十年里程碑。

用「設計」思維學習成為品牌經營者

踏入物外辦公室，落地窗外種滿植栽，牆上白板條列 Q4 營運目標。品牌成立以來已搬遷數次，廖宜賢笑說：「搬家超痛苦的」因應團隊擴大而換辦公室，是品牌成長的一個環節，從設計師轉為經營者，他自陳無論心態或實務工作都產生很大改變。

「以前只要做喜歡的設計，現在要看報表、建構制度、學習溝通，與團隊分享公司使命願景。」面對各種原本不擅長的事務，他選擇調整心態，「既然我喜歡設計，那就把一切改變當成在做設計。」

財報分析化解營運危機 超級數字力鞏固財務結構

學習成為經營者的路上，廖宜賢 2016 年歷經一次惡夢：明明剛與海外代理商簽約、業績也很好，「但我發現當月發薪後，公司就沒錢了！」

朋友介紹下，廖宜賢報名林明樟 MJ 老師開設的財報分析課程「超級數字力」。發現資金危機的癥結在於產品製程太長，時常付了大筆貨款，卻得等一年以上才能回收。

「超級數字力」建立起廖宜賢的財務思維，藉由「縮短訂貨到出貨時間」以及「管理庫存」兩大方向優化產品週轉率；另一方面則逐步提高資金水位，「現在公司財務結構蠻健康的，才能挺過疫情，接下來希望進一步優化毛利和淨利。」

品牌兩大營運重心：網站內容行銷、深耕禮贈品市場

今年疫情肆虐全球，主力客戶歐洲市場大受影響，又無法出國參展，物外如何因應？廖宜賢表示，持續經營品牌官網，以及切入企業禮贈品市場，兩大營運重心成為品牌的穩健根基。

起初行銷管道以實體通路活動為主，2019 物外開始耕耘官網，「我們用自己的步調，分享跟產品相關的內容來優化搜尋引擎排名。」物外品牌人物深度專訪、鋼筆保養及種類挑選等知識型文章，彰顯品牌質感同時累積自然流量，順利拓展海內外電商成績。

「產品不能只當作『文具』銷售。」為了提升鋼筆價值感，物外提供筆身雷射雕刻、筆盒燙金、代筆 CEO 手寫信等細膩的客製化服務，讓北市府、台灣星巴克、英國品牌 Mr. Porter 等海內外企業都選擇物外商品作為 VIP 賓客的獻禮，也讓物外的企業禮贈品營業額較去年成長數倍。

物外明年將大舉展示 rebranding 的成果，串連線上及實體活動加強品牌力道，也將推出新產品線，與消費者一起邁向十年里程碑，繼續享受每一個書寫的瞬間：​​https://www.ystudiostyle.com.tw/