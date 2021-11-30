宜蘭農業小旅行 親子一起這樣玩

隨著國內疫情減緩，為吸引更多人前來宜蘭，宜蘭縣政府推動宜蘭農業小旅行，從礁溪、壯圍和冬山這幾個鄉鎮著手，全新打造在地隱藏的私房好料與景點，讓遊客們能在充滿宜蘭特色的農村走走，紓壓身心靈。

位於宜蘭壯圍的甲鳥園有著佔地千坪的園區，農場主人賴長盛永續經營，規劃三年設計與建造此地。遊客前來甲鳥園能親眼見識到各種鴨類品種知識、各種飼養方式與親手撫摸著超級可愛的「黃色小鴨」。園區內處處設計珍惜資源，像是水資源的重複再利用，落實在水耕花卉與水耕蔬菜區中。園內有許多關於鴨肉的美食，像是鴨舌頭、鴨賞等滷味、老饕搶破頭必吃的水煮鴨蛋、鴨蛋糕，也是許多學校喜愛的校外教學之處。

光腳ㄚ民宿。圖／黑崎時代提供

協助中輟生的光腳丫民宿，其實是宜蘭縣得安家庭關懷協會成立的社會企業，民宿的所有收入都做為兒童和青少年的輔導費用，將此光腳ㄚ民宿成為一個讓青少年就業培訓的職場訓練地，幫助各群青少年的就業機會。光腳ㄚ民宿距離冬山鄉的知名梅花湖風景區不遠，從房間看出去都會有美麗宜蘭水田景色以外，也能自己親手炒著玄米的體驗活動。

田媽媽璽緣餐館的澎湃菜色。圖／黑崎時代提供

田媽媽璽緣餐館吃在地的宜蘭好料，從滷豬腳、到招牌白斬雞、烤鹹豬肉等，日前開放年菜訂購一桌5,000元，有十菜一湯的澎湃菜色。從海鮮、鮑魚、龍蝦充滿了年味的香氣，另有梅花鹿藍莓捲拚三星蔥鹹蛋糕！近期突然熱門一個宜蘭 IG 打卡點「壯圍鄉農會古亭辦事處」，有著廢墟風的穀倉，巷口還有另外藏甜の手作坊與木予田商行，也都是很有特色的店家能順遊。古亭穀倉進行改造之後，有老樹盤根的廢墟美感非常有特色。

充滿廢墟風的古亭穀倉。圖／黑崎時代提供

壯圍也是宜蘭大二大的產米區域，壯圍農會推出米花釀的無酒精飲料，屬於米機能飲品，喝起來甜甜地而為本身有的葡萄糖甜味，不添加任何防腐劑、色素、糖、香料等，是非常好的健康食品，也是很好的伴手禮。