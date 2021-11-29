元氣DJ FIFI大讚支持未來網紅大賽

讓Hit FM聯播網元氣DJ FIFI菲菲大讚支持的「MiiShare101未來網紅大賽」，從數百位報名者海選出100位參賽者，在「黃金決策76秒」的銷售直播考驗中，所有參賽者使出渾身解術，勁歌熱舞、說學逗唱，60強晉級名單終於熱騰騰出爐！FIFI坦言這是一場令她感動的網紅大賽，因為MiiShare101未來網紅大賽是以長期目標為設定，不僅要做成台灣未來網紅社群第一品牌，培養具有社會影響力的網紅，還兼具有教育公益的社會責任精神，是一個很有遠見的比賽。

岱瑪金誠總經理陳虹汝表示，MiiShare101未來網紅大賽的核心理念就是幫助別人、以愛分享。起心動念的善意，來自她去年協助「全阿美語河邊教室｣教育公益計畫，當時發願要號召101位網紅一起支持教育公益，也為此宣布要出演蜜雪兒郡主Lady Michelle晉身網紅行列。於是陳虹汝召集各行各業的專業人士，每週至少召開一次線上會議，籌備了一年時間，終於促成MiiShare101未來網紅大賽的舉辦，並將參賽者101元的報名費，全部捐贈給「全阿美語河邊教室｣教育公益計畫。陳虹汝認為，做公益不用設定高大上的目標，從自己身邊一件小事做起，用小小的力量也能喚起大家善的認知。

面對鏡頭、面對群眾是主持人無法避免的挑戰，FIFI大方分享如何克服怯場問題，她說直接面對自己的恐懼，一次又一次逼自己上台，不斷練習直到敢於面對鏡頭，就是她的解方。FIFI也建議有心朝網紅之路前進的人，可以先從觀摩模仿開始，找一位你喜歡的網紅風格，學習他的風格，模仿久了就會長出自己的養分，變成自己的東西。深知不斷進修對主持工作的重要，FIFI特別讚賞MiiShare101未來網紅大賽的賽制設計，不僅「比賽過程就是培訓過程」，前30強還能獲得價值高達10萬元的未來網紅IP學苑培訓課程，是投資自己的最佳方式。

MiiShare101未來網紅大賽發起人陳虹汝也表示，除了邀請各領域的業師達人為參賽者指點迷津，MiiShare101未來網紅大賽首創「KOLSTAR網紅AI導師」全程陪伴進入百強的參賽選手，透過大量數據的累積與淬煉，分析參賽者表現、提供即時策略與建議，以培育跨時代的未來網紅為目標。而「KOLSTAR網紅AI導師」的全程陪伴也讓FIFI驚艷不已，平常需要花大錢投資的大數據運用，居然參加MiiShare101未來網紅大賽就能獲得。

如果你的人生需要一場冒險，需要克服面對鏡頭的恐懼，FIFI說，MiiShare101未來網紅大賽絕對是最好的機會。參賽者們持續邁向30強、媒合品牌網紅大使以及12月22日總決賽的挑戰，更多相關資訊請上官網。

官網連結：https://miishare.com/

影片連結：https://www.youtube.com/embed/D7tjFqHuTOU