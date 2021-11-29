帝亞吉歐 2021 年度限量原酒臻選系列「Legends Untold無盡傳說」

8支單一麥芽蘇格蘭威士忌 藝術家跨界合作包裝 皇家御用酒廠回歸 再添珍藏價值

全球第一大烈酒集團帝亞吉歐Diageo，旗下擁有最多蘇格蘭單一麥芽威士忌酒廠，包含目前正在營運與已關閉的傳奇酒廠多達三十間以上。自2001年起，帝亞吉歐以限量的方式，從這些酒廠嚴選風格各異、最高品質的威士忌，推出「Special Releases 酒廠年度限量臻選系列」，以非冷凝過濾(Non Chill-Filtered)、原桶強度(Cask Strength)方式裝瓶，100%保留原廠酒體特色，展現出帝亞吉歐之於單一麥芽威士忌的深刻底蘊。

今年，透過首席調酒師的過桶技術及獨到眼光，打造出「Legends Untold 無盡傳說」系列，由八款單一麥芽蘇格蘭威士忌組成的原酒系列，包括Mortlach、The Singleton of Glendullan 、Talisker、Lagavulin、Cardhu、Oban等酒廠，以及十多年來首次回歸的Royal Lochnagar。今年在包裝上與知名藝術家Ken Taylor合作，以狂放的野生動物為創作，靈感源自棲息於各個酒廠周圍土地上的群獸，自古守護著蘇格蘭領地，並被收藏於威士忌中，一入口即可感受到它們鮮明的生命力，表現出各酒廠別具一格的原味特色。

圖為「MORTLACH 13年月影狼嘯」夜幕降臨，如藍寶石般的月光照亮夜空，一頭孤獨的野獸於陰暗處悄然甦醒。當Mortlach開始演奏動人的旋律時，一聲長嚎響起並齊聲回應。縱使牠未顯身，但令人敬畏的狼嚎聲卻在整個酒廠中迴盪，賦予Mortlach獨特非凡、充滿魅力的特質。蒸餾年份：2007年、酒精濃度：55.9% ABV、建議售價：NT$4,500。業者提供

其中，充滿奧祕、大膽前衛又神祕莫測的Mortlach，已成為當代傳奇品牌。被譽為「達夫鎮的野獸」（The Beast of Dufftown），透過六個形狀獨特的蒸餾器精確蒸餾 2.81 次，創造Mortlach獨一無二的2.81蒸餾工藝。宛如煉金術般複雜考究，成就風味複雜強勁的稀有珍品。「MORTLACH 13年 月影狼嘯」這款威士忌唱出多麼動人的歌曲，肉脂與木質的香氣達到完美程度，超乎預期中的感官層次。在鹹味與辛香味展開之前，極其滑順的口感包覆著味蕾，緊接著絕妙濃郁的香草甜味，完美諧和的在舌尖上快速蔓延開來，帶給你無比愉悅享受。與此同時，橡木桶與原酒融合交織而成的醇厚樂章，留下悠長、溫暖而甘口的尾韻，照亮了深沉的夜晚。

圖為「THE SINGLETON GLENDULLAN 19年 海妖之歌」，傳說在達蘭河（River Dullan）的深處住著一隻有著空靈之美的海妖。這個閃爍著金色光芒的少女，有著閃閃發亮的魚尾。傳聞中，人們會因為她甜蜜的歌聲而被吸引著去找尋它美麗的源頭。只要她輕輕碰觸，花朵與果實馬上轉而成熟，金色河水從她的魚尾流瀉而出。這首賽蓮之歌呼應了The Singleton流暢與悠揚的特質—以緩蒸慢餾工藝而成的蘇格蘭威士忌，飽滿馥郁，蘊含豐富的秋季水果、焦糖和辛香氣息。蒸餾年份：2001年、酒精濃度：54.6% ABV、建議售價：NT$4,800。

The Singleton of Glendullan精湛的緩蒸慢餾工藝，從麥芽到熟成階段緩慢蒸餾釀造，塑造出此款獨特的蘇格蘭威士忌。將The Singleton含於口中稍作停留再喝下時，您可以感受到它所帶來的慵懶。「THE SINGLETON GLENDULLAN 19年 海妖之歌」這款完美平衡的威士忌，不僅僅是享受，每一滴酒液都讓人沉醉其中。使用干邑桶進行過桶，猶如在濃郁的杏仁糖和香草蛋糕上散發著無花果乾、杏桃和橙皮的甜美香氣。酒體柔滑芬芳，香甜四溢，尾韻悠長而溫暖，可嘗到淡淡的鹹味，帶有一絲肉荳蔻和生薑的味道。從第一口到最後一口，綻放層層的甜蜜，宛如賽蓮的歌聲縈繞不去。

圖為「TALISKER 8年 怒海狂龍」，Talisker 泰斯卡豎立於地勢崎嶇的斯凱島（Isle of Skye）上，是一家歷久不衰的酒廠。傳說，這個酒廠擁有非常勇猛的守護者：兇惡的海獸。在島上黑暗水域煙霧繚繞、霧氣籠罩的水面下，這隻巨大海獸在湖中守候著，保護著牠古老的家園，賦予這款威士忌強烈且明顯海水席捲過的特色。蒸餾年份：2012年酒精濃度：59.7% ABV建議售價：NT$3,000。業者提供

在哈波特湖(Loch Harport)蜿蜒的河岸上，儘管受到斯凱島無情的狂風肆虐，Talisker依然傲立，無畏重重困難。

雖然傳說故事與雄偉的地形皆來自於大自然力量塑造而成，但在極具激勵啟發的傳奇故事下，儘管四周景觀壯麗，依舊顯得黯然失色。請容我們叮嚀，這不是為任何古老流浪的靈魂所釀的酒，而是一款適合狂野內心的威士忌- 一款來自海洋的威士忌。「TALISKER 8年怒海狂龍」

這款威士忌狂野且強烈，以重泥煤二次充填橡木桶熟成，帶著盤繞不絕的穀物香氣；很快的就被鹹鹹的海藻與山間瀰漫的煙霧氣息所包圍。柔軟油潤的酒體流暢的滲透，帶著一絲絲的鹹味、淡淡的甜味與明顯的煙燻味，散發出大膽濃郁的味道。來自於Talisker最重要的海洋元素- 重泥煤風味讓尾韻悠長而溫暖，因此備受讚譽。餘韻煙燻風味縈繞，如同這隻勇猛的海獸所噴發的火焰。

圖為「LAGAVULIN 26年 猛獅瑰寶」，如寓言所說，艾雷島之王藏身於艾雷島海灣的洞穴中，守護著一顆珍貴的寶石。璀璨華麗的寶石鑲嵌在獅子的王冠上，閃爍著紅寶石般耀眼的光澤。歷經數十年的烈火燃燒與肆虐，這珍貴的寶石反射出誘人的溫暖和低調卻不可忽略的光芒- 這就是Lagavulin最迷人的核心特質。蒸餾年份：1994年酒精濃度：44.2% ABV建議售價：NT$60,000。業者提供

只有被人譽為最頂級艾雷島單一麥芽威士忌的Lagavulin才能生產出如此珍稀的寶石。「LAGAVULIN 26年猛獅瑰寶」這款與眾不同的威士忌是酒廠首次發行的第一款26年陳釀，以其獨特的複雜體現艾雷島歷史最悠久的酒廠所邁向的勝利之路。與生俱來的強烈持久風味，Lagavulin如火焰般炙熱的特質在這款令人夢寐以求的稀有珍品中璀璨燃燒。這是一款色澤深沉、珍貴的單一麥芽威士忌，蘊含葡萄酒與木頭交織而成的複雜香氣、帶著泥煤煙燻味的辛香，圍繞著烘烤無花果的香氣。初入口，滑順中帶有油脂，甜味一閃而過；接著鹽味與胡椒味帶出鹹味與強勁的煙燻風味。這些以Pedro Ximenez與Oloroso雪莉酒潤桶之初填桶香氣馥郁，透過長久累積的智慧與精湛的工藝技術，將帶著您回顧充滿活力的青春歲月-悠長、甜美而溫暖的尾韻。終於，這顆璀璨華麗的寶石已經準備好與大家分享。

圖為「LAGAVULIN 12年烈焰雄獅傳說」，在Lagavulin峰頂上看到的艾雷島之王並非為普通的貓科動物，而是一頭在艾雷島城堡中昂首闊步的猛獅，一個初登王位的勝利者，強勢且傲氣十足。這頭深沉且身經百戰的野獸，憑藉著火焰與兇猛贏得王冠，並代表了蘇格蘭最炙手可熱的酒廠之一。蒸餾年份：2008年酒精濃度：56.5% ABV建議售價：NT$3,800。業者提供

從艾雷島競爭激烈的歷史中，湧現出一股勝利的滋味 ，作為島上最古老的酒廠之一，Lagavulin早期的領導人James Logan Mackie，以及他不屈不擾的姪兒Peter J. Mackie- 人們稱其為「努力不懈的皮特」(Restless Pete)，以為了讓酒液獲得強勁風味而不間斷努力而聞名。當您品嚐「LAGAVULIN 12年烈焰雄獅傳說」這支傳奇酒款時，每一口都能嚐到他們執著頑強的精神。誘人的金黃色調讓人容易造成錯覺。初嚐入口時，輕柔的檸檬、鹹甜和茶葉烘烤的氣味，好似珍稀的野獸溫柔的咆哮， 在悠長、溫暖且逐漸乾澀的收尾之前，燒的漆黑的木頭味縈繞於口中，伴隨著辣椒與波濤洶湧的煙燻味刺激著味蕾。這款經典的Lagavulin 12年，在各方面都令人無比驚豔：艾雷島之王，位居巔峰，勇猛傲立。

圖為「CARDHU 14 黑岩紅花」正如寓言所說，在一座黑色的岩石山丘上，有一棵神秘的樹，開滿了極富誘惑力的猩紅色花朵。花朵散發著誘人的甜蜜融合著辛香氣息，將黑暗的山丘幻化為繁花盛開的豐美之境。緋紅花瓣落下的地方，有一座酒廠在這生根發芽。空氣中瀰漫著無比迷人的芳香，為卡杜注入獨特迷人的個性。蒸餾年份：2006年酒精濃度：55.5% ABV建議售價：NT$4,200。業者提供

傳聞黑色岩石的蓋爾語“CarnDubh”，轉變為如今永恆的 Cardhu卡杜。在曼諾赫山丘(Mannoch Hill)雲霧繚繞的崇山峻嶺中，如魔法般創造了「CARDHU 14年黑岩紅花」這款讓人無法抗拒的誘人佳釀。也許，這是創辦人海倫·卡明 (Helen Cumming)獨有的特色，在黑夜的掩護下，以她靈巧而細膩的雙手所蒸餾出的一款違禁威士忌。時至今日，每一滴酒液依然散發著神秘的吸引力。這款有著金黃色光芒的單一麥芽威士忌，使用紅酒桶過桶，在白葡萄和荔枝的香氣中，伴隨著水果和草地花朵的芬芳，如同優美的旋律綻放。木頭被葡萄酒浸潤後的香氣，帶有石楠花蜂蜜的甜味。酒體如奶油般柔滑、口感芬芳迷人，蘊含豐富紅色漿果香氣，芳香四溢。加一滴水更加滑順，尾韻帶著一絲白胡椒的溫暖。就像一朵盛開的花朵，這款Cardhu卡度無比吸睛，令人驚艷。

圖為「OBAN 12年雙狐傳說傳說」，在Oban歐本酒廠坐落的高地與島嶼之間，誕生一對孿生狐狸，各自分屬在光明與黑暗中。牠們持續在對立的一方；一隻有著明亮橘紅色的毛皮，擁有高地所賦予的輕盈身形和行動敏捷的天賦。另一隻則是晦暗的煙灰色，擁有島嶼所給予的偽裝神祕色彩。這兩隻狐狸相互對比卻又巧妙地平衡了對方。在Oban歐本酒廠，這對狡黠孿生手足的明暗性格源自著琥珀色的稀有珍品，一種獨特的對立能量：高地區和島嶼區的完美融合。蒸餾年份：2008年酒精濃度：56.2% ABV，建議售價：NT$3,800。業者提供

Oban是蘇格蘭最小且最古老的酒廠之一。自1794年以來，一直屹立在這個以酒廠名字命名的沿海小鎮，這裡經常被描述為高地區與島嶼區的出入門戶。Oban的酒在距離大海僅208步之遙的位置進行蒸餾，其濃郁而富有柑橘味的高地特色，與海洋帶來的鹽味、以及島嶼區獨有的泥煤風味相互融合又相得益彰。這對天性甜美的手足絕對讓人眼睛一亮。甜辣椒的氣息，滑順的酒體，可嚐到淡淡的柑橘味。海洋香氣形成對比的架構，先是結晶鹽與油脂，然後是絲絲的鹽味和全新炙燒的木桶氣味。新鮮、鬆脆的橡木辛香、柑橘的甜味和悠長的胡椒味完美結合，精彩演繹了這個關於光明與黑暗的美麗傳說。

圖為「ROYAL LOCHNAGAR 16年春天駿馬」皇家迪賽德(Royal Deeside)的土地被厚厚而寒冷的霧氣所籠罩，直到一匹白如雪、氣勢傲人的駿馬奔馳而過，畫破了冰冷的面紗。這匹永恆不朽的駿馬步履威嚴，散發春天溫暖的氣息。冰在蹄下融化了。草地湧現勃勃生機。在這個冬天消逝的傳說裡，這匹駿馬為Royal Lochnagar皇家藍勳的蒸餾器提供動力，賦予它春天的靈動清新氣息。蒸餾年份：2004年酒精濃度：57.5% ABV建議售價：NT$7,200。業者提供

酒廠原名為「藍勳」(Lochnagar)。直到1848 年，維多利亞女王在品嚐了這款精緻的威士忌後極為讚賞，也因此為酒廠贏得了「皇家」的封號。Royal Lochnagar是蘇格蘭最小的酒廠之一，保留著酒廠的最原始的製酒工藝，釀造出滑順帶有蜂蜜甜味的單一麥芽威士忌，這些威士忌備受以那些找尋珍稀威士忌的收藏家所珍視。如陽光般的金黃色澤，這款洋溢活潑的單一麥芽威士忌在苔癬的基調上散發出若隱若現的橙皮和青蘋果香氣。在口感上，濃郁而綿密滑順質地，濃烈的大麥糖味，伴隨著甜美的水果酸味。加一滴水可以引出微微的白葡萄味，口感變得更加柔順。悠長綿延的尾韻令人感到溫暖，就像冬天盡頭閃耀的溫暖陽光。

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