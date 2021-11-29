超萌卡娜赫拉的小動物來襲注意！拉亞漢堡集點送超萌周邊商品

少女心噴發！連鎖早午餐業者「拉亞漢堡」在聖誕節期間與近年來堪稱最會搶攻粉絲荷包的人氣插畫IP「卡娜赫拉的小動物」聯手賣萌，以「卡娜赫拉的小動物集點GO」活動推出超有質感的造型帆布袋，陪伴大家聖誕期間一起吃堡裝可愛！

早餐界第一！消費吃早餐集點免費換

拉亞漢堡不定期推出超早餐消費集點換贈品活動，這次與日本超人氣插畫卡娜赫拉的小動物授權聯名，推出獨家設計的質感帆布袋，可愛與實用兼具，大小剛好可裝餐點、裝雜物還能裝可愛！

拉亞漢堡與超人氣插畫IP「卡娜赫拉的小動物」聯名推出集點活動，讓可愛的卡娜赫拉填滿大家的生活！圖／業者提供

拉亞漢堡與超人氣插畫IP「卡娜赫拉的小動物」聯名推出集點活動，讓可愛的卡娜赫拉填滿大家的生活！圖／業者提供

加碼超萌主題包裝、主題店！粉絲們必朝聖

超萌主題包裝+主題店，打造可愛拍照打卡勝地！圖／業者提供

除了推出質感帆布袋贈品之外，拉亞漢堡也結合聖誕節慶氛圍，把飲料杯變裝了，換上超可愛的粉紅兔兔與P助，搭配可愛有趣的圖樣，絕對會讓粉絲們為之瘋狂，必須到門市朝聖，與卡娜赫拉的小動物一起吃早餐。另外在北市農安門市也有滿滿的卡娜赫拉的小動物造型佈置，場景、餐點、活動一次到位讓粉絲們過癮。

新品同步上市快衝門市嚐鮮

超萌集點贈活動期間，拉亞漢堡也同時推出年度新品，主打大份量的起司日式豬排，以及口感多層次的海苔脆雞，兩種不同特色口味搭配店內集點活動，要讓消費者天天都想到拉亞漢堡吃早餐！

拉亞漢堡經常推出多樣化早午餐，天天報到都在所不辭！圖／業者提供

拉亞漢堡經常推出多樣化早午餐，天天報到都在所不辭！圖／業者提供

【拉亞漢堡x 卡娜赫拉的小動物 集點GO！】

活動時間：2021/11/23（二）至2022/1/09（日）

至全台拉亞漢堡活動門市消費滿70元，可獲得1點

集滿12點，即可免費兌換卡娜赫拉的小動物帆布袋乙個 (隨機出貨不挑款)