潮嚮山海基隆 暖味餐盒文創美食特色十足

輔導基隆山與海地方產業國際化 將基隆打造成為國際級觀光新熱點

近年基隆不一樣了，多了許多青年開設的咖啡小店，結合在地傳統衍生出的文創美食，讓生活在基隆變得Chill感十足!由基隆市政府主辦的「潮嚮基隆」系列活動，打造基隆在地品牌差異化與獨特性，結合基隆各式山與海的地方產業，並輔導在地產業國際化，將基隆打造成為國際級觀光新熱點，日前11月27日在基隆東岸廣場3樓中庭舉辦「潮嚮X山海基隆」市集，集結在地文創美食業者、與人氣樂團演唱，市集在周末吸引許多人潮聚集。

頒獎典禮邀請基隆產發處黃健峰處長、基隆市議會林沛祥副議長、基隆市漁會簡建輝理事長、農委會水保局台北分局代表、蔡適應立委辦公室林俊學秘書、蔡旺璉議長秘書楊文河、基隆市張耿輝議員、秦鉦議員蒞臨市集現場，為「地方特色餐食-暖味餐盒」料理競賽進行頒獎，在午後則由人氣行腳節目主持人楊子儀帶來最推薦的基隆山海私房景點，現場DIY體驗、遊戲區吸引民眾不畏寒冷齊聚一堂享受美好的周末時光。

基隆最珍貴之處在於它的包容性與多元性，「潮嚮基隆」透過「新」與「舊」不斷融合與翻轉，在巷弄裡、文化上、飲食中能尋到基隆文化交融的風味。此次市集結合了手作、美食、飲品、文創等共17家在地業者、生活風格品牌，以在地與跨界方式打造基隆山海潮市集，現場推出超限量基隆限定版的關東煮，內含基隆魚漿三寶有吉古拉、天婦羅和魚餃等，並提供基隆沾醬三寶，烏醋、辣椒醬、香油，供民眾回味也嘗鮮滿滿的基隆味；在山海霸(BAR)區邀請基隆在地業者進駐提供手沖咖啡，以及還有廣受大小朋友喜愛DIY體驗、遊戲區，並邀請街頭人聲樂團以溫暖、舒心的歌聲帶領大家感受著基隆這塊土地上的每一份滋味的獨到之處。

基隆市產發處黃健峰處長表示，潮嚮基隆結合基隆山與海地方產業，與民眾共生共好，期將基隆打造成為國際級觀光新熱點。圖/謝易晏

為了創造基隆在地產業品牌獨特性，「潮嚮山海基隆」舉辦一系列的餐食競賽、地方特色加工品、相關八斗子、暖暖區的多樣體驗活動，以及農創市集，透過基隆海港山城不同特色為主題，讓台灣人重新認識基隆山海，從不同角度探索人與這座城市的關聯性，一同體驗潮嚮基隆的美好。基隆產發處黃健峰處長表示「潮嚮基隆是產業與民眾共生共好的城市品牌，走出屬於基隆的專屬故事，一年年的累積，一步步的努力，軟硬體的共構，邁向國際讓世界看到基隆，在全球強調永續與文化城市的時刻，打造一條能涵納生態的永續城市，基隆市絕對具無限的發展潛力。」

呼應農委會水保局社區農村再生計畫，辦理「地方特色餐食-暖味餐盒」料理競賽共8隊報名參加，以適合爬山健行之外帶使用之便當為主題，透過創意的發想以及再次挖掘基隆在地美食，本次評審團不僅邀集了全台知名風味、料理專家，更有多位國際料理師進行現地評鑑，在便當包材上更融入永續議題，由來自正濱漁港彩色屋的海那邊、下麵Let’s Have Noodles分別獲得金獎、銀獎、以綠色餐食著名的八斗邀友善餐廳獲得銀獎，來自暖暖區的小市場咖啡、暖暖小館獲得以優選入圍。參加暖味餐盒競賽的業者表示，藉此機會重新認識暖暖及基隆有哪些好食材，以及歷史人文背景，獲得意想不到的收穫，這次研發的暖味餐盒不只是未來的商品，更期許透過一個個餐盒，向旅客分享基隆好食好味好風光，期待未來來訪基隆民眾都能品嘗最在地的餐盒美食更能自然而然透過行動關愛台灣這塊土地。

基隆市產業發展處今年潮嚮山海的品牌營造與行銷，只是第一步，接下來將往深度經營方向努力，產業就城市的最佳代言人，透過產品與服務傳遞出基隆的獨特與美好，讓每位民眾、每個旅遊基隆的遊客都能embrace Keelung，擁抱基隆的山海，讓人感受基隆帶出的溫度與美感。