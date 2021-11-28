北市觀傳局舉辦台北城市品牌識別推廣會 跨界合作時尚走秀 創造品牌聲量

每座國際城市都有專屬風格的品牌識別，透過打造城市品牌，讓該城市特色更易於被國內外遊客辨識及記憶。臺北市政府觀光傳播局日前舉辦「你所未見的臺北」品牌識別推廣會，持續推廣「你所未見的臺北/Undiscovered Taipei」品牌，透過政府與民間的跨界合作，累積品牌進化的能量。為宣傳臺北品牌識別的嶄新樣貌。

「你所未見的臺北」品牌識別推廣會，由觀傳局長劉奕霆、全民明星熊讚Bravo與創意跨界才子黃子佼出席，透過臺北優質聯名品牌的走秀演出，邀請大家一同見證臺北城市品牌識別進化延伸的過程與展示豐碩成果。

觀傳局2018年首次發表臺北觀光品牌識別「你所未見的臺北／Undiscovered Taipei」標誌，詮釋了臺北旅遊的無限可能，去年更進一步推出品牌識別延伸視覺，由設計團隊安益國際集團操刀，負責創意統籌規劃考究臺北旅遊百態，除了邀請曾獲美國插畫協會廣告金牌獎的插畫師Cinyee Chiu設計繪製插畫，另安排來自法國的廣告品牌設計總監Olivier Boutet-Burlon建立品牌系統管理，為原有的識別應用開創更多元素與可能，融入五大無圍牆博物館與臺北各城區特色，完整呈現臺北獨有面貌，透過品牌識別展現臺北處處充滿驚喜、不停讓人驚艷的感受，塑造臺北成為觀光友善、國內外遊客非來不可的魅力城市，增加國際間的能見度以及與亞洲其他城市的鑑別度。

劉奕霆指出，如何讓臺北被國際看見、走出不同於其他城市的品牌形象，是品牌識別延伸插畫的核心任務，更讓臺北品牌不只是紙上的設計，而是城市的核心精神象徵。為了讓臺北品牌識別注入更多創新元素，觀傳局邀請臺北優質品牌共襄盛舉，跨界合作多款聯名商品，帶動國內產業，創造臺北城市的品牌聲量，活絡臺北觀光旅遊發展。

劉奕霆局長與熊讚啟動臺北聯名商品發表走秀。 圖／北市觀傳局提供

劉奕霆強調，從城市品牌識別設計到延伸的2.0版，不變的初衷是期許臺北品牌識別不只是一個logo或插畫，更希望讓它動起來，使臺北觀光品牌識別置入更多元的臺北城市意象，並與產業跨界連動及相互推廣，期待透過這次的發表，號召更多臺北優質品牌一同加入行銷臺北的行列，為臺北注入更多能量，增進城市品牌的效益，從嶄新的視角看見「你所未見的臺北」！

推廣會現場邀請8家優質合作聯名品牌展出，並以時尚走秀的方式與熊讚Bravo互動進行聯名商品發表，包含時尚風格選物店Plain-me的超KUSO服飾—「我臭了嗎？」臭豆腐 TEE及臺灣漢堡 TEE、百年糕點品牌郭元益以台北的「北」為造型的餅乾「一片臺北」、精釀啤酒專家臺虎精釀的大稻埕臺虎陳皮酸啤酒、超人氣文青手搖茶飲店茶敬茶的遇見茶禮盒及玫瑰烏龍茶包、臺灣首創包餡蛋捲品牌海邊走走的臺北旅遊蛋捲禮盒。

8家優質合作聯名品牌共同參與你所未見的臺北推廣會 。圖／北市觀傳局提供

plain-me、郭元益、臺虎精釀、茶敬茶、海邊走走參與臺北聯名商品發表走秀。圖／北市觀傳局提供

劉奕霆壓軸現身展示臺北主視覺x熊讚聯名款城市紀念品，此外也邀請到本次品牌識別插畫設計師Cinyee及設計統籌Olivier分享臺北城市品牌的誕生與發展歷程。

活動主持人的黃子佼表示，「你所未見的臺北」從觀光旅遊串聯至文創、時尚、當代藝術，乃至常民生活與產業聯盟，已開啟了城市美學的全新篇章，樂見它成為一個可以體驗、有感受具永續性積累的城市品牌。品牌識別推廣會今（28）是最後一天的展出，現場能買到臺北城市新品牌聯名商品外，還有2018年起與各大品牌合作的產品，包括爆紅文青打卡名店不貳光 Mister wheel推出聯名限定車輪餅組合、大稻埕老字號品牌大春煉皂的百年藥坊古肌賦活皂，以及超人氣知名店家紅玉滿赤心造型雞蛋糕，現場多樣豐富的商品等著大家來挖寶。