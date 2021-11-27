天麗生技每年業績成長200% 助會員夢想啟航

登峰創富、由愛啟航！ 首席顧問毛卉瑜也是三財一生創始人表示，天麗生技每年業績呈現200%的成長是因為天麗是學習型的組織，教育組不斷安排一系列有效快速培育人才課程，透過《學習》好比進廠保養車子重新再《定位》參與家庭集會及線上課程就像《加油》並打造一份熱情有使命的志業認真學習、用心分享。成功關鍵創造夢想就要啓航跟對公司並且接近成功者尤其是具備德行有能力的成功人將會影響你的未來、強化你邁向成功的動力，在天麗跟著公司系統一起學習邁向成功之道！

天麗生技集團於今（27）日在南港展覽館舉辦6千人的年度頒証獎勵大會，會中發表攜手與法國知名Solabia公司研究開發，根據台灣海島型氣候及個人膚質量身調配，採用植物低溫急速冷凍萃取技術研發Joli肌膚系列產品及健康食品，注視內在健康美與外在的美麗。每項產品經過法國SGS國際高規格檢驗、健康食品榮獲多項國際認証，確保品質安全有保障從1歲到100歲均可使用。天麗生技公司全國9萬多位會員不分男女老少因為美的傳遞在今年9月周年慶也創造了單月16億的營業額，健全的策略預估明年將會突破成長到72億。

←↑天麗生技年度大會獎勵，從進入會場猶如登機出國的尊榮規格 。 圖／郭靜芝 攝

天麗生技年度大會獎勵，從進入會場猶如登機出國的尊榮規格，會員一路發出讚嘆聲！熱鬧的會場有如美麗博覽會一般有天麗生技公司走過的13年史及培育出眾人屬目的顧問團隊，有來自家庭主婦、菜市場服飾店闆娘等。透過系統化的敎育平台1-2年，創造5千多個家庭百萬、千萬年收入。回顧2020年至2021年，新冠肺炎疫情衝擊全球產業，天麗生技國際逆勢而上成長200%再創佳績35億，創辦人王宗易執行長表示，感謝會員信任及支持，透過誠信、愛與感恩文化凝聚事業夥伴注入正能量，落實「多一人美麗，少一人憂鬱」願景。

天麗生技公司走過的13年史及培育出眾人屬目的顧問團隊 。圖／郭靜芝 攝

展望未來，王宗易執行長強調，天麗充滿優勢，如：會員的高奬勵制度、業績不歸零、零庫存壓力，位階只升不降等晉升管道暢通，鼓勵大家立定目標跟隨系統化的教育精進學習經營美的事業，擁有被動式收入累積財富自由。 天麗生技 https://tenlead.com/