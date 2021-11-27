拍賣起家SANDARU女鞋 精準廣告靠這招

靠臺灣雲市集補助，提早導入Vital CRM顧客管理系統

山打努 SANDARU 女鞋廣告社群行銷馬嘉伶說，成立官網後，面臨沒有流量和顧客資料匯整、分析問題，開始思考導入顧客管理系統（CRM），但礙於資源分配與經費預算考量，直到今年經濟部中小企業處推出臺灣雲市集平台的補助計畫，立即至雲市集上申請3萬元的補助並正式導入叡揚資訊Vital CRM客戶關係管理，透過系統數據分析，讓廣告投放可以更精準，也能經營自己的會員系統，培養顧客忠誠度。

馬嘉伶說明，在拍賣平台做生意很容易陷入價格戰，為了銷售，山打努SANDARU只能不斷購買廣告版位、配合平台活動，在這樣的競爭銷售下，對經營者而言，形成兩難。當初山打努SANDARU女鞋成立初衷是希望能以專業手工製鞋與優質質感，打造100%舒適度，若能透過大數據行銷，將能更精準提供顧客需求鞋款，實現「任何時候穿上它都是一種享受而不是負擔」的山打努SANDARU女鞋願景目標。

馬嘉伶觀察到最近因各平台演算法的改變，投放廣告的導流情況越來越差，同樣一雙鞋要銷售出去的廣告成本變高了，這也讓山打努不得不積極經營自己的會員顧客群。她接著說，去年官網成立後，因沒有CRM系統，只能用最陽春的進銷存系統分析，不僅很難搜尋顧客資料，對顧客的喜好及過去購買習慣，都要仰賴同一位員工的記憶及方法，一旦這位員工休假或沒空，即會影響到顧客服務質感及反應時效。

導入叡揚資訊Vital CRM客戶關係管理後，馬嘉伶說，山打努SANDARU女鞋可以針對不同的客戶喜好進行標籤識別，再透過簡訊、Line、FB、IG等各種不同推播訊息方式，進行個別鞋款推薦，也可以針對在拍賣平台消費過的客人做分群活動，在今年雙11的活動，因為貼近顧客需求，就收到不錯效果。

為協助中小微型企業導入數位工具，經濟部中小企業處7月1日推出「臺灣雲市集」平台（https://www.tcloud.gov.tw），嚴選中小微型企業適用的雲端數位工具，供中小企業選購。企業選購後，政府負擔八成費用，最高可獲得3萬元補助，該政策實施四個月，申請家數超過1萬2千家，共媒合近1萬5千筆訂單。