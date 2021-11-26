彰化桂冠「會呼吸的房間」常保空氣的新鮮度及舒適度

一般來說，旅客入住旅館，第一眼注意的就是房間的裝潢設計、或者衛浴等設備，對於房間內的「空氣」，除非有異味，否則大部分的入住客是不大會關注到這個細項的。然而殊不知，房間內空氣的品質對於健康及睡眠品質有極大的影響。

絕大部分的旅館房間因密閉的關係，房間內的空氣都是靠「空調控制」，亦即，可調整的是房間的「溫度」，而不是「空氣流通的舒適度」；且因房間密閉，加上入住旅客呼出的二氧化碳等影響，長時間下來會導致空氣凝滯，逐漸降低空氣的新鮮度及舒適度。位於彰化交流道旁的彰化桂冠精品旅館，在創立之初，即關注到這個旅館業幾乎不曾思考到的「房間空氣品質」的問題。彰化桂冠精品旅館負責人謝榮聰說，該旅館每間房間都設有6至8米寬的落地窗或玻璃窗、房內更有挑高天井、讓光線直射或透視進來房間，由光線來做設計與陽光大自然結合；且不同房型內均植有綠色植栽、在高達6米至13米的天井中有些植栽高度甚至近3層樓高，且在隱密而透光的天井上方，均設計有通氣窗，藉由氣體冷降熱升的原理，讓新鮮空氣不斷轉換進入房內，讓室內空氣常保流通及舒適，這可說是旅館業超亮眼的創舉。該特點經口耳相傳，也讓彰化桂冠精品旅館有了「會呼吸的房間」的稱號。

彰化桂冠精品旅館獲觀光局舉辦的「星好旅宿1+1」微服務心感動第一名，並獲得「最佳合作」、「造型時尚」等眾多獎項。圖／彰化桂冠精品旅館提供

有該項創舉的彰化桂冠精品旅館，也時常讓人驚喜！因COVID-19疫情導致眾多產業受到波及，旅宿業更是疫情下受傷最為慘重的產業之一。然而，彰化桂冠精品旅館卻反向思考，「先蹲後跳」，在疫情期間砸重資進行全館房間的全新設計裝潢、汰舊換新，迎接疫後旅宿商機。目前台灣疫情平緩，旅遊商機復甦，旅宿需求增加，彰化桂冠精品旅館先蹲後跳、疫情期間旅館房間全新大改裝的策略已然奏效，入住率大增，可說是COVID-19疫情下旅宿業中的異數。

彰化桂冠精品旅館是旅館業第一家榮獲ISO9001國家最高品質認證、彰化第一家榮獲星級認證的旅館，曾獲觀光局舉辦的「星好旅宿1+1」微服務心感動第一名，並獲得「最佳合作」、「造型時尚」等眾多獎項。如此獨樹一格、經眾多入住客好評及口碑相傳的精品旅館，全館全新裝潢迎客，值得您前往體驗！