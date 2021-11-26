2021部落小鷹回娘家 26至28日華山熱力登場

「2021部落小鷹回娘家」將於11月26、27、28日連續3天假華山1914文創園區擴大舉辦，四大主題「原創優選市集」、「原風樂舞太陽舞台」，「原住民族經濟發展論壇」以及「原產豐收成果列車」，匯聚原住民族委員會經濟發展4年計畫的各項豐碩成果。過去4年經由原民會輔導與行銷全台超過上百家業者品牌與單位，將共同打造出眾多精采活動。

今年原住民族委員會舉辦「部落小鷹回娘家」活動，邀集文創、美食、音樂與旅遊等4大產業優秀業者共聚一堂，致力將原民優質產業呈現出來，今年更擴大舉辦如華山劇場、中4A倉庫、中4B倉庫以及華山光點電影院，歡迎民眾周末前往華山，將超過50攤原民優質商品供選擇。

除了戶外豐富市集以及室內各項成果展覽，為期2天大舞臺將由國內知名原住民族藝人舒米恩、王宏恩、Boxing、戴曉君等16組表演團體熱情演出。中4B倉庫2樓「原住民族經濟發展論壇」也規畫多元主題，深度探討各項議題，喜歡原住民族文化民眾千萬別錯過了。

今年活動更突破以往規模舉辦「2021部落小鷹回娘家」，讓民眾透過活動能體會到原民文化與產業獨特與多樣性，並祭出超值好禮三重送，有機會將switch、apple watch帶回家。邀請民眾搭配五倍券，或幸運抽中i原券國人們，一起來到部落小鷹回娘家現場，共同支持原民優質商品。詳情可至「看見‧太陽」FB粉絲www.facebook.com/explorethesun或「看見‧太陽」官網：https://www.explorethesun.tw/