護佳生醫「穀雨初晴玻尿酸飲」獲選為第58屆金馬獎貴賓禮

第58屆金馬獎頒獎典禮將於明（27日）舉辦，除了「獎落誰家」的各種獎項備受期待之外，今年包含設計家居、生活用品、生技產品、3C用品等「金馬貴賓禮品」，因每項商品均有金馬專屬標誌，更顯珍稀與矚目。

護佳生醫「穀雨初晴玻尿酸飲」是超亮眼的明星級金馬貴賓禮。圖／護佳生醫提供

今年的「金馬貴賓禮品」分別有藝人曾國城的曾拌麵、有情門滑翔吧椅、珍煮丹即食珍珠組、乖乖奇米星等30多個品牌產品，其中，曾獲鎮瀾宮大甲媽祖特別關愛、遶境時破天荒首度在西螺以「產品壓轎」方式駐轎，讓信眾嘖嘖稱奇的護佳生醫的「穀雨初晴玻尿酸飲」，更是超亮眼的明星級貴賓禮。

護佳生醫董事長蔡帛霖指出，玻尿酸飲擁有訶子鞣酸、小分子玻尿酸、膠原蛋白胜肽、維生素C、天然冷壓黑醋栗果汁等五大關鍵成份，原料取得為獲美國FDA、歐盟Novel Food與台灣TFDA三方安全認證的食用級口服玻尿酸，不含360項西藥成分，不含塑化劑，不含重金屬，無添加防腐劑，通過低鈉SGS檢驗，製造廠符合ISO22000與HACCP標準規範。蔡帛霖說，其中一般民眾較不熟悉的訶子鞣酸，又稱訶黎勒，為使君子科植物訶子（Terminalia chebula Retz.）的乾燥成熟果實，富含各種微量元素，花青素，鐵質都溫和的維持平衡，玻尿酸與蛋白胜肽更調整了專屬女生的魅力來源。



護佳生醫正舉辦買穀雨初晴滿額送星辰錶指定款活動。圖／護佳生醫提供

蔡帛霖說，護佳生醫「穀雨初晴玻尿酸飲」此次獲選為金馬獎貴賓禮，深感榮幸。為迎接此盛會並回饋愛用者，該公司目前正舉辦買穀雨初晴滿額送星辰錶指定款活動。除此之外，更舉辦超好康「護佳生醫Ｘ年終盛典金喜獎」活動，即日起至2021年12月24日止，凡購買關立捷、苷益固、榖雨初晴(含金馬限量版) 等產品，每盒皆附贈刮刮卡乙張，在活動期間完成集字，即可兌換集字趣獎項。( 獎項名額及數量有限，兌換完畢為止)，其中，「集字趣」活動獎品有Phone13/128GB、米家掃拖機器人、BRUNO多功能電烤盤等，另外還有「抽獎趣」活動，共12週，每週抽出20名，每名均可獲得非愛不可星兒手作工坊星願香米600g乙包。詳情可至護佳生醫網站：https://www.hujiashop.com.tw進行了解。