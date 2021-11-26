2021台北國際觀光博覽會登場 北市觀傳局籌組主題館

帶你走進繽紛浪漫花世界，感受花團錦簇的台北風光，「2021台北國際觀光博覽會」11月26日至29日世貿一館展出，臺北市政府觀光傳播局以「花映 趣遊」為主題在B區002攤位打造臺北館，主推2021士林官邸菊花展呼應「2022花IN台北」花季系列活動，同時宣傳即將在明年元宵節盛大登場的「2022台北燈節」。

北市府副市長蔡炳坤表示，山環水繞的臺北城，一年四季皆有具指標性的花，秋冬也依然有賞花郊遊的好去處。26日與臺北館同天開幕的「2021士林官邸菊花展」，以「菊來運轉」為主題，期待在後疫情時代為民眾帶來好運。

現場除了透過多元的互動裝置與花卉展區，展示菊花栽種的歷程與知識，參觀民眾也能了解到士林官邸的歷史故事，12月12日前歡迎民眾前往賞花，為新的一年的到來祈求好運降臨，一起菊來運轉，幸福滿滿!

觀傳局長劉奕霆指出，「2022台北燈節」將在明年2月11日至2月20日在士林盛大登場，以搭捷運賞燈為概念，規畫在劍潭站、士林站、芝山站周邊場域舉辦，還首度以外雙溪河畔為場景，規劃絕美河濱燈區，有興趣的民眾敬請期待。

此次「臺北館」精彩內容不間斷，旅展期間每日安排四場次的印花樂絹印手作體驗，在專業導師帶領下，搭配臺北代表景點及花卉圖樣，邀請民眾一同製作出獨一無二的花映臺北絹布提袋。而線上線下同步熱鬧開講的沙龍活動，更結合「花映臺北」及「賞花趣遊」兩大主題，邀請到ELLE雜誌前總編輯盧淑芬、蚯蚓文化執行總監陳方偉、Weekend Surprises 週末秘境花藝老師向銳穎、資深花季旅遊達人老師林雅婷，從跨界視角帶領民眾深入了解臺北旅遊新時尚及花季旅遊資訊。

蔡炳坤副市長、劉奕霆局長參觀臺北館2022花in台北12大花季主題旅遊區。圖／北市府觀傳局提供

蔡炳坤副市長、劉奕霆局長抽出花in台北5項大獎與幸運民眾合影。圖／北市府觀傳局提供

現場除了「花季旅遊區」推廣臺北好玩的遊程之外，另外還規畫「冬日溫泉區」、「臺北好食品牌區」以及「文創藝文好物區」，邀請臺北市優質店家共同參展，包括淘寶國際旅行社的臺北花季浪漫遊程、趣健行旅行社的臺北燈節限定遊程、臺北市溫泉發展協會的超搶手冬季泡湯溫泉方案、郭元益的一片臺北聯名餅乾禮盒、紅玉滿赤心雞蛋糕的造型圖案雞蛋糕、來好LAI HAO 臺灣風格禮品店的臺北創意紀念小物、花路19的乾燥花文創商品。此外為提供民眾更多好康，更推出了滿額禮特別活動，展期間凡於臺北館累積消費300元即可獲得口罩掛繩，消費800元更可加碼獲得限量的精美臺北主題口罩組，讓民眾安心時尚出遊去。

配合防疫新生活下的觀展型態及科技趨勢，旅展期間推出「臺北館」直播逛展服務，打破空間及時間限制，讓不能到現場的民眾也能一睹臺北館精彩內容，或是關注臺北旅遊網FB直播資訊，在展覽期間透過線上及線下相遇，一同走進「臺北館」的繽紛花映世界，感受2022臺北燈節的深厚文化底蘊，展開冬日賞花趣遊之旅。

臺北館的展館佈置，以花映臺北、遍地開花為設計主軸，運用多種色彩的絢麗菊花，搭配魯冰花及綠色植栽點綴展館，還有菊花綻放的士林官邸庭園、夢幻貓空魯冰花海和北投社三層崎的浪漫花季旅遊意境牆，帶您彷彿進入臺北城市花園裡。11月26日起一連4天的旅展提供精緻臺北遊程、超夯美食以及文創好物販售，每天還有各項精彩活動，歡迎民眾來臺北館走走逛逛，享受冬日繽紛浪漫的臺北城。