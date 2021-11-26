2022羽絨狂歡節 觀光工廠辦路跑送好康

2022年台南市觀光工廠嘉年華系列首場，由國王家族羽絨服飾觀光工廠打頭陣，推出「2022羽絨狂歡節」，將於明(111)年元月9日在台南市佳里廠舉行，規劃六大主題限量活動和商品特賣會，歡迎民眾來同樂。

其中，「2022國王路跑」即日受理報名，限定名額500名，額滿為止，一次可帶回多項紀念品，包括紀念T恤、佰元園遊券、多功能大背袋、旅行充氣U型枕、精美杯墊等，活動費用只要300元。紀念品CP值高，是每年回饋鄉親，吸引民眾報名的一大賣點。

業者說，「羽絨狂歡節」是每年冬季台南最大觀光工廠嘉年華活動，集結了台南幾大觀光工廠和特色店家現場同慶，推出六大主題限量活動。除國王路跑需事先報名繳費外，其他活動通通限額免費，包括文創闖關市集、DIY手作體驗、燒酒雞品嚐、吉他王子音樂趴，以及吉祥年畫(春聯)，感受台南觀光工廠的趣味和熱情。

活動當天，還有羽絨服飾特賣會，各式服飾和外套下殺超低折扣，是每年民眾採購的好時機。今年推出消費滿1200元送佰元園遊券，滿3000元送多功能保暖毯，還可參加摸彩，加碼最大獎送43吋液晶電視。 台南市觀光工廠由台南市政府經濟發展局輔導，每年由業者在不同月份輪流推出各式主題的觀光工廠嘉年華系列活動。該路跑活動可至臉書 www.facebook.com/KingsFamily.TW/報名。