格蘭花格單桶原酒—福爾摩沙精選第二批次系列限量上市

始終堅持家族獨立經營，成立於1836年的Glenfarclas格蘭花格酒廠，造就雪莉工藝六代祖傳的核心精神。在第五代傳人John Grant造訪台灣後，感受到台灣福爾摩沙島上人們的熱情、同樣重視家族世代傳承和親力親為的價值所感動，更驚豔於消費者對威士忌的熱愛，啟發他想獻給台灣人特別酒款的初心。為了重現對這座島嶼的美好印象，決定和台灣總代理隼昌公司合作推出台灣限定版「Glenfarclas格蘭花格單桶原酒-福爾摩沙精選」，以五年為期，從2020年到2024年持續推出系列酒款，第二批次精選酒款將於2021年11月風味鉅獻，並邀請享譽全球的威士忌權威 Charles MacLean共同品評推薦，包含四款原酒，橫跨1988、1991、1995三個年份，將酒液中所蘊含的真摯情感獻給福爾摩沙島嶼。

圖為「格蘭花格1988 #1375單桶單一麥芽威士忌原酒」，深土紅色色澤酒液，首先是逐漸飄出的一絲濃縮咖啡香氣，接著是椰棗、黑棗、葡萄乾等綜合果乾、包裹在一層蠟紙中的香味。油質豐厚，質地飽滿，中味帶有一絲甜美口感，後則轉為帶點黑胡椒的香氣，有著非常悠長，殘留香料及涼爽的餘韻。酒精濃度：48.3%，建議售價 : 25,800元。限量535瓶。業者提供

遠於千里之外的John Grant，回憶起台灣飲食文化中，富有濃厚人情風味與世代傳承，期望擷取台式料理的細緻與豐潤，貯藏於第二批次的選酒中。特別邀請蘇格蘭威士忌教父Charles MacLean逐一品評。Charles MacLean 曾榮獲「蘇格蘭雙耳小酒杯執持者」的大師地位，並身兼威士忌專書作家與評論家等多重身分。曾多次造訪台灣的他，也以細膩感官與對酒款的專業見地，引領品酩人士看見格蘭花格珍藏酒液中的台灣記憶。

圖為「格蘭花格 1988 #1376單桶單一麥芽威士忌原酒」，一開始聞到的是櫻桃酒口味的黑巧克力氣息，接著是淡淡的各式乾果味，整體香氣芳醇而溫和。口感質地輕盈甜美，中後段則有著微苦巧克力與黑胡椒的味道。餘韻綿長、涼爽，帶有一絲火柴盒點火條的風味。酒精濃度：46.9%，建議售價25,800元，限量540瓶。業者提供

其中，格蘭花格 1988 #1375–單桶原酒單一麥芽威士忌被Charles MacLean品評：「具有深度且層次豐富！」濃縮著咖啡香與綜合果乾與胡椒的香氣。格蘭花格 1988 #1376–單桶原酒單一麥芽威士忌被讚揚：「極佳的威士忌，格蘭花格傑出表現的代表！」飄散櫻桃酒口味的黑巧克力、果乾氣息與黑胡椒的味道，質地輕盈，口感甜美。格蘭花格 1991 #10270–單桶原酒單一麥芽威士忌更被頌揚：「是格蘭花格非常精緻的酒款，酒廠的最佳之作！」入口是櫻桃酒口味的黑巧克力氣息，油質豐厚、質地飽滿濃郁，並帶獨特的白蘭地甜美香味。格蘭花格 1995 #6650–單桶原酒單一麥芽威士忌也被讚賞：「直率、溫暖又熱情，是格蘭花格一款精緻又大方的威士忌！」散發著太妃糖的奶油香與巴西里與水仙花的氣味，以甜鹹並重飽滿為特色。

圖為「格蘭花格1991 #10270單桶單一麥芽威士忌原酒」，酒液透著深紅色的光澤，第一印象是櫻桃酒口味的黑巧克力氣息，緊接著是帶點焦香的雅馬邑酒漬耶誕蛋糕香味，再配上一絲雪茄菸葉的基調。加入一滴水能使香氣變為柔和，並帶有些許微甜雪莉酒的味道，油質豐厚，質地飽滿濃郁，味道甜美的口感。餘韻非常悠長而溫暖，帶有淡淡的白蘭地香。酒精濃度：52.7%，建議售價23,400元，限量197瓶。業者提供

隼昌公司董事總經理鄭國隆表示，「Glenfarclas格蘭花格單桶原酒—福爾摩沙精選」共將推出五個批次，於2021年所發行之第二批次系列，除了彰顯John Grant對於台灣料理雋永風味的懷念，更是紀念對台灣的真心情意。而此次John Grant攜手台灣總代理隼昌公司，同心鉅獻最具代表性的四款單桶單一麥芽威士忌原酒，僅限隼昌公司獨家精選店家販售，希冀以百年釀造工藝引領品酩藏家感受更高層次的威士忌風味。

圖為「格蘭花格 1995 #6650單桶單一麥芽威士忌原酒」，如薔薇木拋光後的光澤，散發出太妃糖的氣味，有著融化的奶油焦糖香，接著有乾燥的巴西里與水仙花的氣味，而鹹味基調中則是帶有一絲焦香，彷若煙燻。甜鹹並重，質地滑順飽滿；不需兌水也能感受到原酒舒服的口感。明顯而合宜的單寧感卻不會過重，尾韻悠長而溫暖。酒精濃度：49.8%，建議售價13,800元。限量594瓶。業者提供

鄭國隆強調，除了在風味上的感動，第二批次系列之包裝也更加精緻，並展現對福爾摩沙的珍愛。黑色烤漆手工木盒上，燙印入桶熟成年份與桶號，更特別加上金色福爾摩沙紀念徽章做為珍藏印證，展現John Grant對於台灣的珍貴情誼。此次更傾心打造全球僅有100套的限量封藏組，一次收藏四款精選酒。外盒上以六條彎曲金色紋路，象徵格蘭花格酒廠最精純的水源「生命之水」斯貝河，是格蘭花格六代家族奠基的威士忌底蘊。

格蘭花格官網https://www.glenfarclas.com.tw/18.php

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