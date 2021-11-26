濟洲島活比目魚空運直送 韓劇海鮮澎湃上桌

濟洲島活比目魚 開啟「總裁級」味蕾

適合出國吃美食的時程尚未明朗，不妨來本土餐廳享用韓劇內常見的美味海鮮，開啟一段光彩奪目的韓式「鮮旅奇緣」。在臺辦理數年的韓國優質水產嘉年華，一直令哈韓海鮮族欲罷不能，本年度由韓國農水產食品流通公社主辦，株式會社The Ocean為臺灣粉絲帶來航空直送的濟州島純淨海域活比目魚，在高朋海鮮餐廳辦理一場澎湃的海鮮盛會，其中最閃亮的主角就是濟洲島活比目魚，端出韓國比目魚刺身綜合盤、泡椒蒸韓國比目魚、椒鹽韓國比目魚、龍蝦沙拉拼烏魚子、陶板紹興海明蝦、極品海鮮鍋…等，一道道令人垂涎的比目魚料理，充份展現比目魚在烹調應用中的多元化，設計菜單的名廚許志宏表示，濟洲島活比目魚不論是煎、煮、炒、炸、燉、蒸、紅燒都能輕鬆駕馭，而且不會掩蓋來自汪洋的鮮甜原味。

濟洲島活比目魚刺身味道鮮美。業者提供

2013年至今 出口額增長878% 持續成長中

株式會社The Ocean表示，自2012年邁出第一步以來，以新鮮的健康水產品爲中心，首次嘗試將濟州島純淨海域活比目魚以美國航空直送出口，通過它抓住全世界老饕的味蕾。空運而來的海鮮，保鮮度更佳，因而空運至目的地的比目魚都會貼上航空直送認證標誌供辨認。該地的比目魚是以進口高品質魚苗，使用純淨濟州島海水養殖，委託濟州養殖場生產，使用綠色飼料餵養，又因養出來的比目魚帶有金色色澤，又稱為Golden Turbot，不但含有大量膠原蛋白，更富含氨基酸和維生素D，營養價值豐富。濟洲島活比目魚主要出口國為越南、馬來西亞、香港、新加坡、臺灣、菲律賓、美國、加拿大，由2013年起至2018年，出口額增長878%，至今仍穩定成長中。

圖左濟洲島活比目魚,即使經過油炸,也不會失去鮮甜原味；圖右清蒸手法更能吃出濟洲島活比目魚可口的肉質。圖／業者提供

名廚許志宏表示，海鮮料理最重要的是食材品質，優質的食材可為廚師減少烹調工序，不需使用太多調味料，甚至不沾醬更好吃。餐廳為了替客戶優選比目魚食材，曾經赴濟州島考察，實地參訪養殖場、加工廠後，決定向The Ocean長期訂購濟洲島活比目魚空運來臺，成為店內招牌必吃海鮮，目前來訂桌的消費者，都至少會訂1道比目魚料理。