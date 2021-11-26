越南Chubb Vietnam奪亞洲超級團隊競賽總冠軍

由經濟部國際貿易局主辦的「亞洲超級團隊Asia Super Team」跨國競賽已進入第8年，每年皆推出全新主題及獨創競技內容，為臺灣獎勵旅遊創造話題，呈現臺灣獎勵旅遊的多元風貌。2021年總冠軍記者會於11月25日在台北國際會議中心盛大登場，活動中除發布「後疫情獎勵旅遊意向大調查」結果外，更揭曉由越南企業Chubb Vietnam奪得本屆總冠軍，抱回價值5萬美元的獎勵旅遊行程大獎。

經濟部國際貿易局副局長李冠志致詞。圖╱貿協提供

首創「雲旅遊互動平台」作為虛擬競賽園區

邀亞洲9國企業菁英連線參賽

外貿協會表示，今年亞洲超級團隊線上競賽形式再升級，通過首創「雲旅遊互動平台」打造「明日夢冒險王Future Land」虛擬競賽園區，邀請來自日本、韓國、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓及越南的8國企業菁英代表隊跨國參與；同時，今年更首度邀請臺灣企業作為地主隊，為今年的線上競賽增添不少火花。

在為期兩週的競賽期間，9國企業透過主題式臺灣360獎旅影片並搭載VR觀影裝置，沉浸式體驗臺灣的多樣面貌。今年更首次嘗試展開Podcast及部落格文章創作、尋寶遊戲、虛擬繪畫創作等獨家創新競賽挑戰，使參賽企業在競技過程中增添對臺灣的好感期待與想像空間。

外貿協會副秘書長王熙蒙致詞。圖╱貿協提供

此外，這次更增設虛擬代幣機制，讓各國隊伍可於平台內的禮品館中兌換多項獲得臺灣精品殊榮的特色禮品，零時差、零距離的感受臺灣產品的溫暖與魅力。

線上競賽兼具虛實整合、互動與教育性的豐富任務與刺激挑戰，運用多元數位工具，不僅收穫每一隊企業隊伍的好評與感動，更為臺灣獎勵旅遊推廣留下豐富的傳播素材及話題性。外貿協會指出，為期兩週的激烈競賽最終順利圓滿落幕，決賽最終經由線上挑戰、網路人氣投票與專業評審團評比等綜合評選後，由總得分最高「越南企業Chubb Vietnam」成功奪下2021年度總冠軍，勇奪價值5萬美元的臺灣獎勵旅遊套裝行程大獎，為本屆競賽劃下完美句點，該企業員工將於疫情後實際來臺獎勵旅遊。

2021亞洲超級團隊首度邀請臺灣地主隊-飛利浦熱情參賽。圖╱貿協提供

後疫情獎勵旅遊意向大調查：

臺灣獲6成商務人士評為疫後旅遊首選目的地

同場公布「後疫情獎勵旅遊意向大調查」。由於受COVID-19影響，2021年全球多數企業取消或延後獎勵旅遊計畫，今年MEET TAIWAN特別針對亞洲8國及歐美商務人士調查他們在疫情影響下的獎勵旅遊意向，結果顯示「目的地安全及防疫政策」為商務人士選擇獎勵旅遊目的地的首要考量；其中，超過6成商務人士在疫情後願意優先選擇臺灣為亞洲國家中的獎勵旅遊首選目的地，可見臺灣在防疫表現上深獲國際肯定，有望在疫情後吸引海外獎勵旅遊團體造訪。

在獎勵旅遊的行程安排方面，多數受調者表示，行程中包含美食及在地文化體驗為旅遊時的規劃重點；而後疫情時代，更有6成的商務人士傾向安排有較多空閒時間、較輕鬆的行程。因此，調查建議未來設計來臺獎旅規劃時，除了將資源集中的都市納入考量，亦可結合交通便捷且具特色的郊區景點，滿足商務人士對於放鬆以及美食與在地文化體驗的多樣化需求。

外貿協會強調，該調查結果可協助臺灣旅遊業者提前布署規劃，掌握疫情後之重點行銷項目參考；未來「亞洲超級團隊競賽」將持續突破創新，以多元的創意整合行銷累積許多目標市場關注，鞏固臺灣為亞洲會展暨獎勵旅遊目的地。更多「亞洲超級團隊競賽」相關訊息可至網站（asiasuperteam.meettaiwan.com ）查詢。