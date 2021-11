仕高利達邀壞特 X呂士軒共創 《Lead My Life》

來自蘇格蘭的威士忌品牌SCOTTISH LEADER仕高利達深受臺灣市場長期青睞,品牌首席釀酒團隊擅以精湛的釀酒技術與調和工藝,創造出蘇格蘭高地獨有的香氣與濃郁風味,細緻口感深受年輕世代喜愛。近期仕高利達先以五色五款新包裝亮眼登場,此次更玩出新意,特地攜手「金曲怪物新人」壞特與「創作饒舌鬼才」呂士軒一同為品牌創作主題曲《Lead my Life》,兩人聯手的消息令樂迷期待不已,全曲11月25日於品牌官方Youtube上首發登場,11月26日則於Spotify、KKBOX與Apple Music等音樂平台上釋出,勢必為品牌帶來嶄新氣象,將品牌聲量再推向高峰。

強強攜手掀起微醺浪潮

仕高利達作為新興蘇格蘭威士忌品牌,其極致品質除了獲得臺灣市場一致好評,酒質穩定更使之成為國際獎項常勝軍。此次特邀同樣備受大獎肯定的潮流歌手「壞特」與「呂士軒」共同創作品牌主題曲《Lead my Life》,為年輕世代發聲,主題曲融合 ?te壞特的法式慵懶嗓音與呂士軒低沉沙啞的聲線,打造專屬兩人的獨特微醺風格,完美演繹仕高利達年輕奔放的品牌魅力。 ?te壞特與呂士軒也分享到,兩人從創作到錄製的過程,在極短的時間內激發出驚人的創作能量,也為這首歌曲增添了許多不同於以往的火花。

《Lead my Life》創作靈感源於年輕世代的成長陣痛階段,表達出年輕人在面臨未知的挑戰中,仍砥礪自己前行的勇氣,期盼能於成長的洪流當中時刻保持初衷,《Lead my Life》一曲由 ?te壞特領唱,延續她既往獨有的神秘風格,在歌詞中生動描繪出自己放慢腳步、正視內心最後突破自我的過程,MV中也透過身處仕高利達12年的標誌藍色意象,搭配迷幻旋律打造出「壞特」內心世界,而呂士軒的饒舌則展現出經世俗洗鍊過後,懂得做人也懂得做自己的平衡心境,一如仕高利達威士忌豐富的風味,貫徹呂士軒不畏挑戰的生活哲學。此次合作中,兩人以《Lead my Life》一曲力邀大家做自己並朝著夢想果敢邁進,寄寓直率大膽的人生態度於詞曲中,期許喜愛仕高利達的人都能一同堅持「I Lead my Life」貫徹夢想的精神,在前行的過程中都能正向積極的Lead挺彼此。

仕高利達源自於蘇格蘭高地的心臟地帶,引用有著生命之水之稱的泰斯河水源,擁抱富含自由意識的古戰場氣息,以卓越品味確保每款都極具特色,旗下熱門酒款包括仕高利達12年、金雪莉、金牌、精選與經典蘇格蘭威士忌,五款五色各具風格卻又無比和諧。英商帝仕德行銷總監邵文美表示: 「仕高利達品牌精神一直以來鼓勵每個人透過不同的觀點,激盪出更多的可能,如同此次 ?te壞特與呂士軒合作碰撞出的火花。希望大家可以一邊欣賞這首歌曲,一邊品飲仕高利達蘇格蘭威士忌,聆聽內心的聲音,拋開既有觀點,與仕高利達發現更多的可能,一起「LEAD挺分享,玩出新意!」。」