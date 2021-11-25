今年秋冬必吃幾款「澎湃鍋物」愛喝湯的老饕們別錯過！

冷氣團來襲，太適合大吃火鍋了！主打頂級海鮮、肉品及豐富湯頭的「樂崎火鍋」堅持選用頂級海鮮及講究肉品食材，選用在地好食材，認真熬湯打造職人湯底，打造出讓人想一再回訪的痛風海鮮涮涮鍋，其中最具人氣的極品龍蝦雙人套餐、招牌龍蝦軍艦、肉食主義四拼大肉盤、和牛雙拼、搭配十多款特色湯頭選擇，現點現切的新鮮肉品，視覺和肚子都超級滿足！

火鍋控必吃澎湃吸睛火鍋推薦1: 民生店每日限定十份的「藍眼淚雞湯鍋」 到不了藍眼淚嘉明湖，一定要來試試藍眼淚雞湯鍋！嚴選台灣桂園農場新鮮老母雞與究好豬豬腳，耗時八小時慢熬，兩隻老母雞只能熬出七公升的雞湯底，滿載精華的澄清老母雞湯底內，注入微量蝶豆花天然花青素，清澈唯美的藍色湯頭，能品嘗到老母雞和豬腳的獨特膠質濃郁風味，每一口令人驚艷！

推薦１：「藍眼淚雞湯鍋」於「樂崎火鍋民生店」限定推出，每日限量10份，超級限量。 圖片：樂崎火鍋/提供

搭配台灣頂級雞腿肉、新鮮蛤蠣都相當適合。「藍眼淚雞湯鍋」於「樂崎火鍋民生店」限定推出，每日限量10份，夢幻藍火鍋在民生社區掀起一波藍色炫風！ 藍眼淚雞湯風味湯頭（含鮮活蛤蠣） NT$199 台灣頂級氣冷雞腿排鍋 NT$359 火鍋控必吃澎湃吸睛火鍋

暖身滋補必吃「十全藥膳湯頭」 樂崎火鍋選用溫補十全藥膳湯頭，古法熬煮枸杞、紅棗、當歸、黃耆、川芎、肉桂、甘草以及多種十全中藥材慢慢燉出濃郁湯底，湯頭不僅補氣暖胃，加入台灣究好豬肉骨慢燉出的多汁肉香，長時間燉煮後肉質鮮嫩，肉汁融合進藥膳湯頭內，每一口都是甘甜濃郁好滋味！秋季進補大口喝湯，推薦給想吃藥膳火鍋的您！

推薦２：十全藥膳風味湯頭（含究好豬排骨） NT$139 火鍋控必吃澎湃吸睛火鍋 圖片：樂崎火鍋/提供

靈魂麻辣饕客必點「重慶麻辣風味」 饕客熱愛的麻辣火鍋一直是人氣排行榜的佼佼者，樂崎火鍋的重慶麻辣鍋以純正四川大紅袍、青花椒、郫縣豆瓣醬、及十幾種中藥與辣椒爆炒的麻辣底料，湯頭香麻不過辣，微麻微嗆可以大口喝下肚的「軟麻辣」湯頭，完全滿足湯控的胃！

湯底包含一咬噴汁的麻辣果凍鴨血和豆腐，尤其推薦加點麻辣三寶的酥炸油條，吸飽麻辣湯汁的油條沾上砂糖，是樂崎火鍋才有的獨特吃法，甜鹹辣一吃就上癮！

推薦3： 重慶麻辣風味湯頭 NT$60 麻辣三寶（鴨血/油條/肥腸NT$59/份 NT$149組 。 樂崎火鍋/提供

推薦４：火鍋控必吃澎湃吸睛火鍋推薦4: 整隻龍蝦配痛風蝦盤「招牌龍蝦雙人套餐」圖片： 樂崎火鍋／提供

推薦５: 太浮誇七隻大龍蝦上桌！「七仙女四人套餐」 。 圖片：樂崎火鍋／提供

2015年創立於新莊的「樂崎火鍋」標榜「安心滿意、澎湃超值」，曾以單月賣出數百斤龍蝦被稱為「新北龍蝦王」，之後幾年陸續在板橋、萬華、台北民生社區展店，每家店皆成為該區域人氣最旺火鍋店。

2020年末開幕的民生店以「銀座珈琲店」的溫暖氣氛出發，復古亮色的設計讓每個角落都適合拍照，寬敞的座位規劃讓來到這裡的客人都能有更舒適的體驗，全店約50坪，包含30個座位及包廂區共16席，希望為民生社區火鍋注入嶄新樣貌。 11月是「樂崎週年感恩火鍋月」，慶祝民生店開幕滿一週年，月底前感謝回饋前來用餐的顧客，推出內用點「雙人龍蝦套餐」打卡升級送「和牛雪花肉盤」的優惠活動，另外，當月壽星消費滿千送8盎司大肉盤！

老闆張哲維表示：「希望用合理的價格提供服務與餐點，更要照顧員工、回饋社會。」隱藏在社區巷弄中的樂崎火鍋，保持著質樸的溫暖，提供舒服安心的用餐環境、穩定適切的服務、活力十足的店員來回穿梭，不過分介入客人享受用餐的時光，輕鬆自在地吃火鍋，這就是『樂崎品牌』。我們親自挑選產銷履歷在地好食材，致力於美味湯頭，端上桌的每份餐點品質把關都對得起消費者，安心滿意穩定、質樸中庸的樂崎。用一鍋的好食材滿足顧客的期待，認真做全台灣最有溫情的火鍋店。



將用餐情感與溫暖聯繫在一起，輕鬆享受齊聚吃火鍋的好時光 ｜安心滿意、樂崎火鍋｜

官方網站 https://www.rakusakihotpot.com

臉書粉絲團 https://www.facebook.com/rakusaki

樂崎火鍋預約專線： 新莊中平總店：02-2279-9088

新北市新莊區中平路49號

板橋四川店：02-2951-0681 新北市板橋區四川路一段57號

萬華東園店：02-2301-0621 台北市萬華區東園街68號

台北民生店：02-2718-2480 台北市松山區民生東路四段55巷3弄14號