台灣最紅的蕃茄醬 記憶中的好滋味

可果美蕃茄醬，在台灣已有50年銷售歷史，且持續市佔率第一，大小通路都可方便買到。簡直是蕃茄醬的代名詞了，堪稱『台灣最紅的蕃茄醬』！會如此受到消費者喜愛，是有原因的，因為可果美蕃茄醬是一瓶不含防腐劑、色素、澱粉、高果糖糖漿等化學添加物的無添加的蕃茄醬。原料嚴選新鮮完熟的「高茄紅素蕃茄」，是可果美專屬品種蕃茄，含有豐富的果膠和茄紅素，每100公克蕃茄醬含有達14毫克天然茄紅素。

簡單來說２大湯匙蕃茄醬就等同於有一顆大蕃茄的茄紅素營養。除了高茄紅素蕃茄主原料外，再輔以獨有的配方醋、辛香料等天然配方調製。因此不需靠防腐劑、色素，也能保存蕃茄新鮮滋味與鮮豔垂涎的色澤。

可果美蕃茄醬的料理方式相當廣泛，不僅當作沾醬或是淋醬，也可以烹飪調理，且豐富多變化，是創意百搭的料理好夥伴。圖/業者提供

可果美的紅色，都源自於蕃茄天然茄紅素的紅色，絕無添加任何人工、化學色素進行調色，也沒有添加任何防腐劑，是利用「醋」做天然的抗菌成份，不加防腐劑就能擁有充分的保存能力，還有是純素者也可安心食用的食品。這獨有的製造蕃茄醬技術，其實源於百年前的日本可果美。在那個沒有冰箱與化學防腐劑的年代，用心造就出這跨世紀的家庭美食。

此外，為了建立顧客的信賴，可果美蕃茄醬設定了非常嚴格的品管規格，實施徹底的品質管理。從蕃茄醬的糖度、酸度、粘度，以及茄紅素含量，甚至是到蕃茄醬顏色的「明亮度」、「紅色」、「透明度」等項目為止，都經過無數次的品管。包含微生物相關規格(一般細菌、黴菌和酵母)或是農藥殘留基準等，這些徹底檢查的項目總共經過57項品質檢驗程序和373項農藥檢驗。提供絕對安心且健康的商品。這樣的努力，獲得了慈悅『潔淨標章』認證，也是台灣唯一獲得此標章的蕃茄醬。