美利達電動輔助自行車 榮獲台灣精品銀質獎

由經濟部國貿局主辦，今年邁入第30屆的「台灣精品獎」選拔，針對台灣製造產品在研發設計和品質、行銷等各方面進行綜合評鑑，吸引了國內數百家企業的報名參加，此屆高達1179件產品角逐，競爭激烈，經過評審，共有355件產品獲頒「台灣精品獎」，其中再由榮獲精品獎的作品當中，經由國內外專家再一次評審，選出最佳的30件精品中的精品，可獲頒代表最高榮譽的台灣精品金質獎、銀質獎。

知名自行車大廠美利達公司今年以一款電動輔助礫石公路車「eSILEX」，再度榮獲台灣精品銀質獎的肯定。該款獲銀質獎榮耀的「eSILEX」，外觀看起來就像是一部道地的公路車，側面看不到馬達、電池，還有隱藏式管線，造型極度簡潔且輕量，在平凡之中展現與眾不同的價值，與競爭品牌的電動自行車顯得極為不同。

「eSILEX」的極簡設計榮獲德國專業媒體2021設計創新獎、最佳價格－性能獎的肯定，其後輪鼓式馬達，內藏式電池，可加掛增程電池提供可靠的動力輔助，且寬胎、強化首管、舒適幾何等設計確保騎乘舒適、穩定性，並預留加掛包袋、泥除貨架支點。

美利達電動礫石公路車eSILEX使用範圍極大化，不論礫石或柏油路，運動休閒、代步均宜，是一款以外銷歐美市場為主的電動輔助自行車，國際市場零售價約在2000歐元以下，是極具質感且又物超所值的經典好車。

美利達公司以標榜「MORE BIKE」的自有品牌「MERIDA」美利達自行車行銷全球70多個國家，更是許多世界頂尖選手的座騎，名列2020年台灣十大國際品牌，是國內外知名的高級自行車領導品牌。今年美利達再度榮獲台灣精品銀質獎是連續第17年非金即銀，歷年已累計榮獲了12座台灣精品金質獎、23座銀質獎，輝煌的成果，堪稱台灣傳統產業的楷模。