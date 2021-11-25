客製化賀昇露營車 愜意生活全新風貌

台灣疫情趨緩後，許多客戶在國外尚未完全開放旅遊情況下，紛紛開始規劃國內深度旅遊的行程，甚至啟動跳島旅遊，因此自走式露營車需求逐漸增加，各種露營形式在露友的創意下以多重風貌呈現。

通過認證檢驗 小客車駕照就能上手

這台由賀昇露營車生產的3人座「阿波羅自走式露營車」使用台灣三陽工業製造的現代小霸王底盤打造，工廠及車輛皆通過交通部委託財團法人車輛安全審驗中心(VSCC)認證通過，且完成取得監理所領牌合法上路，全車總長550公分，2,500c.c手自排後輪驅動車款，小客車駕照就能上路，進入市區停車方便，上山探訪秘境也相當好駕馭。

歐規板材結構 品牌級配備

阿波羅露營車採一房一廳格局，露營車身主體採用與歐洲露營車大廠相同的露營車專用板材並且加強結構骨架，底盤防銹更使用船用等級的防銹漆；車內配備採用露營車裝備大廠瑞典多美達(DOMETIC)、義大利菲亞瑪(FIAMMA)、德國萊盟(REIMO)等知名品牌；裝潢板材使用不易變形台灣製造木芯板木工現場製作，全車配色皆可客製挑選；床墊和睡墊除了高密度泡棉外，為讓客戶更舒適內部增加更為舒適的乳膠墊，車內主要電源鋰鐵電池是台灣在地大廠製造且外銷日本、歐洲露營車大廠同等級之產品，不使用再生次級品；標準配備也配置日本製三菱冷暖空調、露營車專用廚具、冰箱及溫控熱水器；車頂可選配加裝A級太陽能板。

露營車內部採用歐洲露營車大廠同等級之產品。圖／賀昇露營車提供 內部裝潢板材使用不易變形台灣製造木芯板木工現場製作。圖／賀昇露營車提供

享受慢活休閒 打造幸福回憶

賀昇擁有大客車、小客車改裝露營車及露營拖車、特殊車種等多種打造資格，而從底盤骨架的焊接到露營車造型的鈑金塑形的廠內老師傅資歷至少30年以上；木工、水電及電機則是較為年輕的師傅，為更貼近使用者的想法，不斷地溝通交換意見，擁有自家專業的打造團隊，車主在客製化的過程中能更靈活彈性調整。陳杰榮總經理表示：「我們有年輕夫妻的客戶攜愛犬以車為家，露營車就是這對小夫妻的行動辦公室，帶著筆電工作慢活旅行；露營車不一定就是要露營，偶爾假日清晨想爬個山或是午後想看看海喝咖啡，車子開了就走，這也是一種享受；生活想法與態度與傳統思維逐漸轉變中，有溫度的地方就是家的所在，賀昇希望除了造車工藝精進，也希望能為客戶帶來更多幸福回憶；常有露友說我們的品質好但廣告太少，所以都主動幫我們推廣，其實只要客戶多開我們的露營車開心出遊就是我們最好的行銷了」。

阿波羅露營車採一房一廳格局。圖／賀昇露營車提供 標準配備也配置日本製三菱冷暖空調、露營車專用廚具。圖／賀昇露營車提供

完全符合法規 露友旅遊好選擇

12月賀昇將會推出「波賽頓自走式露營車」，這是台灣第一台完全合法上路6人座自走式露營車，歷時一年多的打造及認證，終於可以與露友們分享見面了，各位愛好露營旅遊的讀者，閒暇之餘，不妨到賀昇露營車駐地走走，喝杯茶交朋友。相關訊息請上網搜尋「賀昇露營車」FACEBOOK或YOUTUBE頻道。