歐都納創新產品 連續七年十項獲台灣精品獎

由經濟部國際貿易局與中華民國對外貿易發展協會，舉辦的第30屆台灣精品獎，於昨(11/24)日舉行頒獎典禮。歐都納「魔力升溫保暖內著系列」及「水上漂橫渡專用浮標」兩項創新產品，同時榮獲「2022台灣精品獎」。這是歐都納連續七年共十項產品獲得台灣精品獎肯定，董事長程鯤領獎時表示，未來將持續研發創新產品，開發更多可以改善戶外活動的好產品，歐都納永遠與喜愛戶外活動的民眾同在。

歐都納董事長程鯤開心的與獎狀合影。圖/歐都納提供

歐都納長久以來致力開發適合台灣戶外活動所需的產品，今年為喜歡戶外旅遊的民眾，開發出輕盈保暖、抑菌抗臭的「魔力升溫保暖內著系列」。也為熱愛水上活動的民眾，開發出「水上漂橫渡專用浮標」，兩項精品同時榮獲第30屆台灣精品肯定，展現歐都納卓越的創新研發實力。

會呼吸的回收紗 魔力升溫保暖內著系列

歐都納魔力升溫保暖內著系列。圖/歐都納提供

歐都納「魔力升溫保暖內著系列」是行走的工藝品，集細節於一身的高機能衣物，外側以立體編織建立細微構造，保留滑順感，後頸容易感受到異物的部位，採用細絨布料增加膚觸感。剪裁則兼具穿著舒適度與運動性，採用立體剪裁方式，將6片構造以四針併縫方式縫製，使得車縫線較平整，降低衣物磨擦身體的感受。內層則採用獨特的細緻刷毛，並再次加強四針併縫方式，讓接縫更平整，穿著的服貼感更好且不會摩擦皮膚，達到親膚貼身零著感。

實測7天不洗滌、日著12小時，清新無異味

布料使用歐盟bluesign®認證的Polygiene技術，藉由銀離子釋放於布料表面，與微生物接觸後使其失去活力，達到抑菌功效。並採用100%聚酯纖維製作，有效降低「回潮率」。汗水不停留，可破壞細菌生長的因子，達到長時間使用也能保持清新無異味的功效。

一件就夠，多日旅行不厚重

對負重精打細算山友，「魔力升溫保暖內著系列」的蓄熱能力以及抑菌效果，可減少衣物的攜帶量，有效降低負重，保暖不須太厚重。作為室內活動或家居服使用也舒適有型。



水上漂橫渡專用浮標是泳渡神器

歐都納水上漂橫渡專用浮標。圖/歐都納提供

長泳活動需要有魚雷浮標的輔助，歐都納這項「水上漂橫渡專用浮標」，在浮具既有的框架下，加入創新造型與功能，讓消費者使用起來更便利且更能展現自我，以亮麗的大理紋色彩為基底，搭配個性化的魚鰭立板，可重複用白板筆書寫、畫圖，盡情展現個人特色。

再製素材製成，環保愛地球

此項產品以愛地球環保再製PE/EVA高倍率發泡材製成，歐都納長年來重視綠色環保議題，落實餘料回收還原處理再製環保政策。本產品以部分回收發泡餘料所製成，而在此產品製程中產生的餘料又可回收再製成環保地墊等產品，起到環環相扣的永續循環過程。

獨特收納設計，功能完善便利

獨特手把抓孔設計，擁有絕佳浮力，輕巧好攜帶，本體可放置水壺，附收納盒可放口罩、眼鏡等隨身物品，兩段式所扣帶固定，較一般魚雷浮標有更完善的功能。讓消費者泳渡時安全又安心。

此外，歐都納自2008年起，連續十三年舉辦無痕山林活動，期望藉由登山活動，教育民眾登山不留痕跡環境保育理念。自開辦以來累積逾20萬人報名參與，第13屆睽違兩年重新出發，現正火熱報名中，期待2022年3月與大家在山林相見。 而歐都納粉絲最期待的周年慶活動，即將於12/3開跑，這次推出多項獨家專屬優惠，讓喜愛登山、露營等戶外活動的朋友們，可以選擇專業、安全、環保的戶外產品，同時也希望能以愛地球、守護環境為出發，推廣愛護山林、共同守護山林的觀念，讓台灣的美麗風景一直延續下去。