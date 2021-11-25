花蓮秧悦美地度假酒店獲攜程網評選2021年最受歡迎飯店大獎

花蓮秧悦美地度假酒店榮獲攜程網評選2021年最受歡迎飯店大獎，全台共十二家飯店獲此殊榮，秧悦美地為花東地區唯一獲獎飯店。秧悦美地因其獨創有機香草「七感療癒」從視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺五覺，感受東西方美學靜謐遊園的「意」與「境」二意，賦予前所未有的舒壓、放鬆環境，讓旅客流連忘返。

秧悦美地度假酒店獲攜程網評選2021年最受歡迎飯店，是花東唯一獲獎飯店 。

攜程網評選2021年最受歡迎飯店包括，台北凱達大飯店、花蓮秧悦美地渡假酒店、宜蘭春水笈溫泉渡假會館、南投日月潭馥麗溫泉大飯店、屏東承億文旅-墾丁雅客小半島、高雄鈞怡大飯店、雄德立莊-高雄博愛館、嘉義阿里山賓館、台南榮興金鬱金香酒店、新北板橋凱撒大飯店、台北萬豪酒店、台北福華大飯店，全台灣共12家飯店得獎，花東僅有秧悦美地度假酒店得獎。

評鑑標準為，點評分數4.5分以上（滿分5分），收益為該區TOP 10，價格優劣勢率低於30%，平台直接進單轉換率85%以上（含串接以及代理），可訂房源比例種類高。

戶外的精油芳療池 及游泳池 週邊景色怡人恍如置身國外。

攜程網是一家總部設立在上海的中國大型旅遊網站，1999年創辦，目前攜程已在中國大陸的北京、廣州等17個城市設立分支機構並在香港及台灣皆有旗下事業，占中國線上旅遊市場份額一半以上，是中國最大的線上旅行社，也是全球最大的線上旅行社之一。攜程旗下擁有攜程網、去哪兒網、Skyscanner、Trip.com四個主要品牌以及驢評網、鴻鵠逸游、永安、易游等多個品牌。

秧悦獨創的有機香草「七感療癒」賦予旅客前所未有的舒壓、放鬆環境

秧悦美地度假酒店座落在1萬4000坪翠綠盎然的有機香草花園，隨著24節氣時序變化，一年四季都有不同的花卉盛開，栽種近百種的有機香草，而其中的香草迷宮花園，更獨具特色。酒店以有機香草文創為主軸，致力於有機香草栽植深耕花蓮市場逾35年的君達集團所打造，不僅是一座結合有機農場的國際觀光度假酒店，酒店內的樂活館，還是一處擷取花蓮在地生態文化、人文風情、有機農產品、香草創意美學的花蓮有機農產品展銷站，飯店以獨有的香草美學創意，打造了142間客房，包含豪華客房、套房到別墅，除了2間無障礙客房外，每個房間都設有香草蒸氣室的療癒空間。

秧悦美地度假酒店副總林志嘉表示，此次獲獎對於酒店團隊有非常正面的意義，希望能在不久的將來讓更多喜愛秧悦美地的消費者體驗到工作人員服務的溫度與熱忱，讓造訪秧悦美地的貴賓們都能擁有回家的感受！