臺灣國際咖啡及茶業博覽會 表揚製茶廠

行政院農業委員會農糧署為推廣國產精品咖啡及臺灣名茶，輔導全國各茶產區優秀製茶廠與咖啡生產者，參加11月19日至22日在臺北南港展覽館辦理的2021臺灣國際咖啡及茶業博覽會，並於11月19日頒發該署聘請委員評鑑出的四、五星級製茶廠。

農糧署表示，為提升臺灣咖啡生產技術及生豆品質與調製烘焙技術，該署近年來輔導辦理臺灣國產精品咖啡豆評鑑，建立臺灣精品咖啡評鑑制度，讓臺灣咖啡品質受到消費者肯定。今年持續受到疫情影響，國際咖啡買家無法來台採購國產優質咖啡豆，國內咖啡生產業者也無法出國推廣，因此，該署主動出擊導入國際咖啡競標制度，與卓越咖啡聯盟合作舉辦「典藏臺灣精品咖啡國際競標競賽」，帶領我國優秀咖啡生產農友、莊園等透過國際競標拍賣平台登上國際舞台，並讓農民辛苦成果獲取更高價值。

農糧署進一步表示，今年臺灣國產精品咖啡主題館，由全國各咖啡產區挑選21個咖啡莊園，共同行銷國產咖啡，誠摯邀請喜愛精品咖啡的民眾前來品嚐具有臺灣島嶼型獨特滋味的極品咖啡。

為鼓勵國內製茶廠（所）建構衛生安全之茶菁生產與加工環境，自2011年開始由產官學界組成評鑑小組，依茶葉生產與加工之衛生安全管控情形進行輔導評鑑，從茶菁田間生產過程、製茶設備清潔、製茶人員和製茶環璄衛生等都是評分項目，評鑑結果分為1至5星等，星數愈多表示茶廠衛生安全管制作為愈優良。

農糧署說明，因今年受疫情影響衛生安全製茶廠評選工作，這次茶產區地方政府遴選參展單位以108年評鑑5星及4星等製茶廠且今年有登錄茶廠，並經初評通過3星以上者為優先，其次以3星等製茶廠、具有產銷履歷標章、產地證明標章或亮點茶莊，餘推薦配合相關農業政策且具特色生產者，如茶集團產區或青年農民等，計有9個縣市共81家參加展售。消費者可品嚐到不同地區、海拔、茶種及製茶方式的各地優質特色茶，如北部文山包種茶、桃竹苗茶區東方美人茶、中部凍頂烏龍茶、日月潭紅茶、南部阿里山高山茶，以及東部地區蜜香紅茶、紅烏龍等，讓消費者可以一次採購來自臺灣各地的特色名茶。

為輔導茶產業朝六級化產業發展，提升產業附加價值，自103年起辦

理「發展亮點茶莊計畫」，迄今（110）年已遴選及輔導最具特色亮點33家茶莊賦予「亮點茶莊UTEE品牌」，以推廣臺灣茶及茶服務體驗。今年亮點茶莊館以「City Pop城市流行音樂」作為主題發想，用流行音樂意象結合亮點茶莊體驗式飲茶風格進行設計，以年輕時尚的飲茶氛圍，顛覆對傳統喝茶的感受，並充分展現亮點茶莊年輕、創意的品牌形象。