印尼臺灣形象展 雙城騎出商機

今（2021）年度「線上臺灣形象展系列活動」，最後一場「印尼臺灣形象展」於11月24日盛大開幕。展覽規劃工業4.0、智慧移動、防疫零接觸、清真產品、時尚生活及文化觀光等六大主題，共設立9個主題形象館及3大特色產業區，共140家台灣企業展出。

外貿協會表示，此次洽談會邀請到國營的印尼電信（西蘇門答臘）PT. Telkom Indonesia Sumatera Barat、印尼最大的紡織公司PT. Sri Rejeki Isman（Sritex）,Tbk及印尼前三大電子商務平台PT. Global Digital Niaga（Blibli）等重量級買主與會，總計安排達436場線上洽談。

展覽開幕典禮及展示活動安排於台北國際會議中心舉行，並透過直播讓印尼買主即時收看；開幕現場以科技風為主題，展示光陽的電動機車、麥迪創科技的智慧座艙、達瑞創意的電動輔助自行車、啟德電子的人體組成分析儀、德侑科技的迷你電子鼓，更有彰化縣政府支持，展出地方特色產品。

貿易局局長江文若（左起）、外貿協會董事長黃志芳、駐台北印尼經貿代表處代表漳溥帝，共同出席2021印尼臺灣形象展開幕典禮，推動台印尼經貿合作。圖╱貿協提供

今年唯一當地實體展示 線上觀展現場立刻體驗

同時，展覽亦在印尼雅加達當地的知名購物中心Atrium Mall設置體驗專區，展出光陽機車、督洋生技、德侑科技、台灣玻璃、創意興業等22家優質產品，如：電動機車、電動按摩椅、迷你鼓及其他生活時尚產品，讓當地買主及消費者透過線上觀展但可親臨現場體驗，在疫情之下創造不同的展覽虛實整合服務。

電動車拉開序幕 駛出臺印電動車產業合作康莊大道

開幕典禮由經濟部國際貿易局局長江文若、駐台北印尼經濟貿易代表處代表章溥帝及外貿協會董事長黃志芳致詞，並邀請印尼投資部部長Mr. Bahlil Lahadalia線上參與，Mr. Bahlil正是上個月訪台邀請鴻海及Gogoro等台灣電動車業者赴印尼投資布局的關鍵人物。開幕現場由黃志芳騎乘光陽機車的電動機車為今年展覽揭開序幕。

貿協指出，最近剛結束的氣候峰會上，多國領導人達成控制碳排放協議，全球多家知名車商如福特、賓士、通用汽車、Volvo等車商亦簽署協議，承諾至2040年逐步淘汰燃油車，顯示電動車的發展趨勢已越趨急迫。而印尼擁有豐富的礦產，為全球最重要的鎳礦產地，掌握電動車電池最關鍵的原料，發展電動車的條件非常優良。此外，印尼政府積極推動電動車發展，推出「電動車監管條例」，獎勵電動車產業投資生產，目標是在2025年達成電動車占國產車比例超過20%。雅加達專線巴士也計畫在7年內將其車輛完全電動化，更有超過70%的印尼民眾想要購買電動車，顯示印尼從政府到企業甚至到消費者都非常支持電動車產業發展。臺灣則擁有完整的電動車供應鏈，雙方的合作非常具有想像空間，透過臺灣形象展協助台灣電動車產業邁向國際，將促成更多交流機會。

貿協董事長黃志芳騎著光陽機車的電動機車開場，為2021印尼臺灣形象展揭開序幕。圖╱貿協提供

臺印尼疫後新格局 供應鏈、醫療商機火熱

新冠肺炎疫情讓各國深感掌握醫療等戰略物資及建立相關供應鏈的重要性，印尼政府已積極打造友善投資的環境，盼能吸引外資協助建立當地的供應鏈。貿協表示，台灣的醫療技術先進，擁有許多專業的醫療器材製造商，更是不吝於與周邊國家分享醫療技術，並協助培訓醫療人員，造福當地。台灣有潛力成為區域的醫療交流中心，與印尼及新南向各國合作打造堅韌的醫療供應鏈，並協助各國提升醫療服務品質。

彰化縣的興永和企業首度參加臺灣形象展，展出口罩、救生衣、環保布料等紡織用品，在洽談第一日即受到印尼最大紡織公司Sritex關注，雙方深入洽談，有望達成合作。文創館的今茂貿易則看準疫後商機，展示攜帶式空氣清淨機，該公司表示，對於線上媒合洽談的安排非常滿意，亦感謝主辦單位運用創新方法，積極協助臺灣業者拓銷海外市場。

疫後經濟復甦中 全球逐鹿新南向

全球經濟在新冠肺炎影響下重創2年，打亂許多國家的經濟建設步伐，所幸隨著疫苗的普及，各國已準備重開邊境，迎接疫後經濟的復甦，新南向市場更是全球矚目的焦點。根據印尼央行預估，今年經濟成長率為3.5%到4.3%間，相較去（2020）年的負成長（-2.1%），已重回成長軌道，且今年1月至6月製造業投資總額約為119.4億美元，較去年同期成長28.94%，顯示印尼經濟回溫速度驚人，後市看好。

由國際貿易局及外貿協會共同主辦的印尼臺灣形象展，把握印尼經濟復甦的關鍵時機，協助台灣企業拓銷印尼市場，掌握印尼商機，以台灣優勢產業協助印尼產業升級，深化台印雙邊產業合作。