常景有機再次榮獲「世界品質品鑑大會」大賞

90%褐藻醣膠擁多項認證與專利，受科學家高度認同

常景有機連續四年榮獲「世界品質品鑑大會－營養膳食和健康類產品」肯定，除了「常景日本養生蔬菜湯」2018年首次參賽即獲獎外，今年旗下「發芽玄米卡布奇諾咖啡」、「發芽玄米拿鐵咖啡」、「有機90%褐藻醣膠液」三項產品皆首次一同參賽，就榮獲此國際大獎。

2021年的比利時天空並非只瀰漫著病毒危機，還傳著國內專注在有機健康膳食品牌－常景有機再度榮獲「世界品質品鑑大會」大獎的好消息。常景在這項激烈的賽事中，派出一直以來引以為傲的澳洲有機90%褐藻醣膠參賽，受到評審團的肯定。取自澳洲頂級Tasmania海域的珍貴墨角藻，其富含高達90%以上的有機褐藻醣膠、硫酸基多醣體，並且將1000kg的墨角藻，運用尖端冷水反覆萃取技術，完整保留出珍貴的1kg褐藻醣膠精華。精選的90%有機褐藻醣膠擁有世界級多項認證與專利，數千篇國內、外學術研究報告的背書。

非凡科學功效的有機褐藻醣膠

常景運用尖端冷水反覆萃取技術，完整保留出珍貴的1kg褐藻醣膠精華。圖／常景提供

常景有機的「有機90%褐藻醣膠液」，經過3年的不懈努力，相關研究成果於2021年10月份，經由畢業於美國哈佛大學，現任教於台北醫學大學的鄧教授，其科學團隊證實了「有機90%褐藻醣膠液」的非凡科學功效。驚人科學功效結果，受到相關科學家的高度認同，研究成果也刊登於國際權威期刊<Journal of Functional Foods>。

常景有機董事長林心笛在20多年前罹患腦瘤，她透過飲用養生蔬菜湯及發芽玄米湯汁，讓生命重生。從此之後，她將心力投入體細胞研究，發現我們體內細胞有多重結構與幹細胞有密不可分的關係，其中，萃取自墨角藻的褐藻醣膠（Fucoidan）是直接影響幹細胞的營養成分。

林心笛分析，不同海藻其褐藻醣膠含量也不同，目前日本廠家最常使用是養殖海帶草，不容易做到有機，而台灣沿海海藻又有污染問題，品質有待疑慮。林心笛發現，全世界最好、品質最佳的褐藻醣膠來源於澳洲無人島塔斯馬尼亞島（Tasmania）附近海域的墨角藻，該藻可以萃取出高達90%以上含量的褐藻醣膠。

在澳洲開採墨角藻的Marinova公司，為不影響當地海域生態，他們以獨特動力船到採收海域，且用人工手割方式，每個月產量有限。林心笛說，常景每個月也僅得到該公司配給70公斤的量，數量相當有限，能夠吃得到是一種福氣。

不僅慎選藻類萃取褐藻醣膠，萃取技術也是能夠保留完整成份的重要因素，林心笛說，一般褐藻醣膠大多利用「乙醇高溫萃取法」萃取，食用起來不僅口味會很鹹，熱烘過程中，也會使褐藻醣膠分子結構遭到破壞，使功效大打折扣。常景為了製造出90%高純度、高濃度、高純淨、最高單位的褐藻醣膠，採用冷水反覆萃取技術，完整保留原有活性與結構。

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為確保消費者都能夠買到純度90%褐藻醣膠，林心笛說，常景每一批貨都須經過褐藻醣膠純度檢驗，該檢測儀器也只有日本與澳洲才有，常景每一批貨都先在國外檢驗完才進口，讓消費者買得安心，推薦給每個想要調整體質的現代人，是病後補養與滋補強身的最佳首選。