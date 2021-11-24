蛋糕師推出這款網美《玻璃心蛋糕》 碎玻璃竟能吃！

歌手黃明志近日推出了全新創作專輯《鬼才做音樂》，在專輯推出之前，黃明志跟陳芳語合唱的《玻璃心》，短短一個月就突破3千萬的點閱率，現在就有粉絲突發奇想，特別找了蛋糕師訂製玻璃心蛋糕，而看似透明的碎玻璃蛋糕竟也能吃，蛋糕樣式創意十足又有趣。

IG《loveconfession裱白》蛋糕製作師Lynn表示，這款訂製蛋糕算是粉絲特別訂製，要以《玻璃心》的元素去創作，製作過程要非常費心，玻璃的製作也是亮點，粉絲收到也驚訝，沒想到「訂製的蛋糕中的玻璃能吃」!而除了創意《玻璃心》蛋糕，更製作像是星球蛋糕、花藝蛋糕、還有馬雅歷蛋糕而大受好評！也幫許多網美製作特別蛋糕，這款網美《玻璃心蛋糕》，創樣也特別吸晴！

《loveconfession裱白》蛋糕師Lynn現在也正在高雄餐旅學院學習藍帶中，因為自己喜歡吃甜點，更是踏遍全台的網美店，未來則是希望在有漂亮的自然景點開設甜點店，學過花藝設計跟珠寶設計的Lynn，對於蛋糕的設計，更是像創作藝術品一樣講究，品牌《love confession裱白》則是因為有不少人送著自己的愛人喜歡的甜點告白成功，蛋糕師Lynn更希望每個吃到自己蛋糕的人都有驚喜跟幸福的感覺，所以不論是外型跟口味都非常講究！將每個蛋糕變成藝術品，讓收到的人可以珍惜每次慶祝美好的回憶，也讓看到蛋糕的人能幸福又開心。