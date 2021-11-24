Miishare101網紅賽 晉60強

業界最潮、最具教育公益精神的MiiShare101未來網紅大賽，賽程如火如荼進行中。60強晉級賽於11月20日在台北東區DARTS ONE進行，現場除了竭力表現的參賽者們，還安排影片達人貝克大叔、『女人我最大』專屬彩妝造型專家李昀熹為現場參賽者授課；另邀請造型達人林葉亭、百萬網紅『反骨男孩』酷炫、創意點子總監黃莉珉及美女營養師高敏敏…等人擔任評審，協助所有參賽者，透過一連串學習與展現的過程，讓未來的自己變潮牌。

強調『比賽過程就是培訓過程』，MiiShare101未來網紅大賽安排100強初階、60強中階到30強高階課程，讓參賽者能在比賽過程提升實力。60強晉級賽正式開始前，影片達人貝克大叔親臨比賽現場授課，除了傳授參賽者如何拍出有品質的拍片技巧，也期許大家找到自己的定位後能持續進行，『拍一支片大家看不到你，拍一百支片總有人看到了吧！』以精緻的韓系髮妝，成為各大知名節目愛用的髮型造型專家，在台韓國彩妝師李昀熹也到現場，近距離為參賽者示範彩妝技巧，幫助參賽者找到最適合展現個人特色的妝容。

『KOLSTAR網紅AI導師』也在60強晉級賽現場登場，由典通D&S Intelligence以大數據應用經驗，為MiiShare101未來網紅大賽的參賽者所研發出來的AI導師解方，彙整27,000個平台的海量資訊，為參賽者尋找話題靈感，不僅替參賽者的表現評分、也會不斷進行弱點分析、提供即時的策略及建議，期待參賽者能運用AI之力，發揮未來網紅影響力。

考驗參賽者的臨場表現力，MiiShare101未來網紅大賽安排數十位參賽者現場抽選題目，提供產品相關資料，由參賽者消化吸收後以個人風格進行「黃金決策76秒」的銷售直播，同一項商品，在不同參賽者的詮釋下也呈現不同魅力。現場四位評審老師，對參賽者整體表現予以肯定，有勇氣跨出這一步，就是走在通往成功路上。評審們也針對參賽者表現給予即時建議，林葉亭肯定部分參賽者懂得在服裝造型、服裝道具下功夫，留給觀眾深刻印象；酷炫提醒參賽者要有自信，相信產品的好、相信自己說的話，才能打動鏡頭前的觀眾；黃莉珉讚許部分參賽者懂得與鏡頭前觀眾互動，隨時抓緊觀看者的注意力；高敏敏肯定參賽者在短短時間內做足產品功課，懂得針對評審的專業進行互動。

MiiShare101未來網紅大賽發起人陳虹汝，帶領岱瑪金誠團隊執行未來網紅大賽，期許所有參賽者能在過程中，努力汲取各領域達人所傳授的技巧，累積內化為個人能量，將最好的表現呈現出來。陳虹汝表示，MiiShare101未來網紅大賽是最挺教育公益的網紅大賽，除了將所有參賽者的報名費全數捐贈給「全阿美語河邊教室｣教育公益計畫，60強晉級賽現場，也以跨界合作的概念，為所有參賽者、來賓及工作人員準備「孝道便當」，以最純粹的食材、純樸的口味，透過飲食乃人之天性行為，提醒孝道乃人之本性，企業及個人不要忘本。

60強晉級賽名單，將公佈於活動官網，入選參賽者也將邁向30強、總決賽的挑戰，總決賽當天將有Yahoo TV首頁與Miishare101官方FB、YT、IG、JUKSY街星的IG及15個企業贊助品牌的臉書同步進行直播，預估創造超過百萬以上的線上瀏覽steam觀看人次。

活動官網：https://101futurekolshow.miishare.com/tw/home/

影片連結：https://www.youtube.com/embed/Qm7A1J7Cdhk