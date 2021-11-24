天涼好個秋 花蓮散步趣

秋高氣爽，正是出外悠閒散步的好時節，不想人擠人，也不想來去匆匆趕行程，那就跟著「花蓮縣政府」、「新南向旅行」所主辦的「花蓮農村好散步」，一步步移往近郊，飽覽山海之美，大啖屬於在地的美味，享受手作DIY的樂趣。

來到好山好水的花蓮，想要飽覽海天一色的自然景致，可以順著濱海步道來到台開開心農場，宛如人間仙境的世外桃源，常讓很多人驚艷。七星潭更是許多人的最愛，僅只是坐在海邊聽浪濤聲都是種無上的享受。或者到洄遊吧食魚體驗館聆聽在地導覽解說，看定置漁網，保證絕對有不虛此行之感。

馬太鞍濕地的欣綠農園中，到處都有自然山林野趣。圖／業者提供

花蓮得天獨厚的地理環境帶來很多豐沛的自然資源，悠游於海上的鯨豚，每年總吸引不少人特地驅車來此觀賞。在繞行美麗的觀光魚市之際，出海飽覽牠們美麗的身影，包括抹香鯨、海豚，有些每年固定出現、有些甚至會近距離觸碰賞鯨船，引得人驚喜連連。

而台灣海礦館更是值得造訪之地，除了有傳統的日式建築及蓊鬱綠林庭園外，來自海底下662公尺處的海洋深層水，是闔家大小最喜歡嬉戲遊玩的地方。往市郊山林走，花蓮糖廠佔地廣闊，可以體驗手作diy的樂趣，尤其是親手製作的紅糖，讓人清楚了解甘蔗如何一步步成為甘甜美味糖的過程。

花蓮觀光魚市是賞鯨的重要登船處。圖／業者提供

位於馬太鞍濕地的欣綠農園，是感受自然山林野趣的最好之處。宛如延伸到天際線的步道，盛開的野薑花畔處處可看見翩翩飛舞的蜻蜓、蝴蝶，飛鳥，白鷺鷥、紅冠水雞更是常見。這裡可以用餐、可以享受手作樂趣，讓人好好放鬆心情。

台灣海礦館很適合闔家共歡。圖／業者提供

來到這，也不要忘了一遊春日織羅部落。熱情而好客的阿美族人，月桃、葛鬱金到他們辛苦栽培的一草一木，以及綠油油的稻田，從傳統食物到現今發展出的各式美食佳餚，一點一滴都有屬於在地最溫馨的故事，不要忘了和他們一起坐下來共享。

台開開心農場就位於花蓮市郊，很適合一日遊。圖／業者提供

旅遊資訊：

台開開心農場：花蓮縣吉安鄉華中路100號，電話03-8420889

七星潭洄遊吧食魚體驗館：花蓮縣新城鄉七星街32號2F，電話0910 443 888

花蓮觀光漁市：花蓮縣花蓮市港濱路37-2號，電話03- 8230243

台灣海礦館：花蓮縣花蓮市華東15號，電話03-8236168

花蓮糖廠：花蓮縣光復鄉糖廠街19號，電話03-8704125

馬太鞍濕地欣綠農園：花蓮縣光復鄉大全街60號，電話03-8701861

春日織羅部落：花蓮縣玉里鎮1號64，電話03- 8875686