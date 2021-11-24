產銷履歷本土甘蔗糖上市

記憶回甘 復刻台糖與您的回憶

農糧署與台灣糖業股份有限公司合作，11月22日共同舉辦「台糖本土甘蔗糖上市記者會」，由行政院農業委員會主任委員陳吉仲、農糧署署長胡忠一、台灣糖業股份有限公司總經理王國禧、中興大學農產品驗證中心主任段淑人及財團法人中衛發展中心董事長謝明達等多位貴賓蒞臨支持，台糖公司克服各種困難隆重推出台灣第一支「產銷履歷本土甘蔗糖」!首創國營事業大規模通過產銷履歷驗證之先例，朝安全永續精神大步邁進，並誠摯邀請消費者與食品加工產業廣泛使用國產安全驗證食材，一同回味這懷舊的甜蜜滋味!

產銷履歷為台灣百年糖業加分

滿載甘蔗的五分車緩慢行經甘蔗田，延續了年幼時品嚐的甜蜜滋味，順手拔取甘蔗的往事，讓五分車運載的不只是甘蔗，更是童年成長的回憶。

台糖公司擁有大面積耕作土地、豐富農業栽培及加工經驗，其製糖甘蔗田區集中於彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市等縣市，每年種植面積約8千多公頃。然而，隨著國土開發且台灣製糖產業近年來面臨進口低價原料衝擊，國內製糖甘蔗種植面積正逐年縮減，國內消費市場之需求主要以進口粗製糖或精煉糖原料來滿足，使國產砂糖產量漸少，為了不讓這百年風味成為絕響，台糖傾全力維繫並努力使本土二砂能夠持續傳承。

台糖公司為發展具有「市場區隔」之本土甘蔗糖產品，以維繫我國製糖產業永續經營，中衛發展中心承接農糧署產銷履歷專案辦公室偕同農糧署與相關單位共同將本土甘蔗糖導入產銷履歷驗證，使台糖公司生產之本土甘蔗糖與一般進口砂糖產生區隔，消費者亦可利用手機掃描產銷履歷標籤之QR Code，掌握令人安心的追溯生產歷程。

財團法人中衛發展中心謝明達董事長（左起）、行政院農業委員會農糧署胡忠一署長、行政院農業委員會陳吉仲主任委員、台灣糖業公司王國禧總經理，一同推廣臺灣首支產銷履歷本土甘蔗糖。圖╱中衛發展中心提供

產銷履歷本土甘蔗糖 農業發展里程碑

農糧署自去（109）年起輔導台糖公司善化廠申請製糖甘蔗導入產銷履歷驗證，其自營與約耕農場已於去年12月合計通過驗證3,885公頃，虎尾廠預定今（110）年底前可望通過4,553公頃，該公司並已於今年3月通過產銷履歷加工驗證。

於生產面，台糖首創國營事業大規模通過產銷履歷驗證之先例，且為單一驗證主體中驗證面積最大者；於加工面，首創取得我國第一張產銷履歷製糖加工驗證證書，並創造台糖公司與農糧署攜手推動大宗作物導入臺灣良好農業規範良好合作模式，帶領下游食品產業支持國產原料。透過台糖公司生產之產銷履歷國產砂糖，食品加工廠、飲料業、餐飲業者皆可選擇採用國產原料，落實減少食物里程並降低碳排放，實現社會企業責任。

鼓勵選購國產農產品 永續環境

台糖公司為展現對食安議題之重視與友善環境、永續農業之決心，與農糧署攜手合作，除了從本身自營農場示範做起，並帶領約耕蔗農了解何謂產銷履歷驗證制度並落實執行，最後如製糖般精細慢熬出「產銷履歷本土甘蔗糖」產品。

「產銷履歷本土甘蔗糖」不僅是本土國產產品，更是通過安全驗證，具有安心溯源之特性，背後更具有許多臺灣農業、歷史及文化珍貴資產價值，鼓勵消費者及加工業者選擇國產農產品可減低食物碳足跡，讓我們一同透過消費行動支持國產農產品，為臺灣農業環境永續貢獻一份心力。