金書獎暨企業組織學習亮點表揚分享會

為傳遞「甄選管理好叢書、提升企業競爭優勢」之精神，經濟部中小企業處「2021年金書獎暨企業組織學習亮點表揚活動分享會」於11月23日假社會創新實驗中心一樓中庭辦理，由何晉滄處長出席頒發金書獎、學行標竿獎、學達應用獎及學思創新獎，以推廣適合中小企業閱讀的優良書籍，並鼓勵企業組織學習亮點企業之經驗。

經濟部中小企業處何晉滄處長表示，自民國84年起，針對國內中小企業經營者，推薦經營管理優良叢書活動，因而催生出「金書獎」。今（110）年第23屆「金書獎」，報名參選書籍234本，歷經三階段嚴謹之評審程序及熱列討論，最終評選出17本優良「金書」；此外，為協助國內外中小企業規劃及引領組織學習，「中小企業網路大學校」特別設立「企業組織學習專區」，提供企業專屬的數位學習平台，並舉辦學習成果評選，評選出6家亮點企業代表，得獎企業分別為「學行標竿獎」-金箭印刷科技公司、三聯科技公司；「學達應用獎」-新芽網路公司、振儀科技公司；「學思創新獎」-饗樂餐飲實業公司、樂鑫開發工程公司，以表彰其優異的學習成果。

經濟部中小企業處何晉滄處長與參與聯合書展的圖書館代表合影。圖╱中小企業處提供

本次活動特別邀請宏碁集團創辦人施振榮分享其創業經驗，以創新、創業、王道心法為主軸，呈現具體實踐的經營智慧，希望能鼓勵即將投入創業的朋友走出自己的路，透過不斷創新創造價值，持續建構一個能共創價值且利益平衡的機制，達到永續經營的目標，同時，也為臺灣開創新未來。

為有效擴散好書閱讀，將於今年11月及12月與全臺13處圖書館或書局辦理聯合書展。聯展單位包括：國家圖書館、國立臺灣圖書館、台北市立圖書館三興分館、新北市立圖書館總館、台中市立圖書館李科永紀念圖書分館、國立公共資訊圖書館、台南市立圖書館、高雄市立圖書館左新分館、金門縣立圖書館、三民書局、金石堂、聯經書房及臺灣蔦屋公司等。亦將透過網絡平台等多元管道，傳遞推薦獲獎作品，希望能協助提升中小企業經營能力與創新思維，強化企業永續競爭力。更多訊息請至金書獎活動官網（http://books.moeasmea.gov.tw/ ）查詢。