2021農村酒莊暨酒品評鑑頒獎

行政院農業委員會農糧署為推動農業升級，輔導設立具農村人文特色的酒莊，另為提升國產酒品衛生安全與卓越風味，農糧署制度化辦理農村酒莊及酒品評鑑，今（110）年度成果於11月20日在「2021臺灣國際茶酒咖啡展」舉辦「2021農村酒莊暨酒品評鑑頒獎典禮」，頒獎表揚得獎者。

農糧署陳啓榮主任秘書表示，該署依據「農村酒莊輔導作業要點」邀請專家學者組成輔導小組，透過輔導小組委員書審、現場考評、酒品衛生安全檢驗及由高雄餐旅大學邀集19位專業品評員進行官能品評等嚴謹評比作業，最終經輔導小組審查會議決議，選出得獎之優質農村酒莊及酒品，共有11家通過酒莊評鑑，其中「特優級」獎項由藏酒酒莊、霧峰區農會酒莊、埔里鎮農會酒莊及信義鄉農會酒莊等4家酒莊獲得；酒品評鑑則有14款酒品獲獎，其中金牌獎由長老說話、醉峰46、梅花醉、柔水等4款酒品奪得；現場逐一公布獲獎名單，並頒贈獎座鼓勵得獎酒莊經營業者。

陳啓榮主任秘書指出，該署輔導國內農村酒莊採用當地優質、安全水果及農特產品為原料，開發出具臺灣農產特色風格的「農村美酒」，並為精進酒莊業者釀酒技藝，該署持續辦理「農村酒品評鑑」，以策勵業者提升技術及酒品品質。評鑑獲獎的酒品均經過專業品酒師嚴格感官評定，並選薦參加國際酒類競賽，今年在「法國巴黎酒類競賽」及「舊金山國際酒類評鑑」，於各國激烈競爭中拿下「3金、8銀」佳績。農糧署表示自2008年首次薦送農村美酒參加歐美等國際酒類競賽至今，累積「30金、55銀、2銅質獎」成績亮眼，更將臺灣農村釀酒產業推上國際舞台。

為便利消費者瞭解及選購，該署特於11月19日至22日在臺北南港展覽館舉辦的「2021臺灣國際茶酒咖啡展」設置農村酒莊館，邀請信義鄉農會等9家優質酒莊，現場展示國、內外得獎酒品。【未滿十八歲禁止飲酒，禁止酒駕】