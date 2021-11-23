史博館x芙彤園雙品牌洗沐禮盒售後提撥5%捐陽光基金會

國立歷史博物館（下稱史博館）與芙彤園社會企業（下稱芙彤園），於2020年攜手合作，將常玉浴女系列畫作，融入芙彤園零人工化學洗沐商品，推出藝術公益聯名「常玉浴女洗沐禮盒」，提供消費者不同選擇，透過改變日常洗沐習慣，落實環境永續，保護純淨水源，復育臺東土地，支持原民小農，推動社會公益，將常玉藝術聯名收藏品放置居家或辦公場域，洗沐過程中擁有視覺、嗅覺和觸覺的三重享受，送禮精緻有誠意，自用帶來療癒好心情。

史博館、芙彤園雙方規劃，將「公益文創」結合「ESG 環境永續」理念，發揮社會正向影響力，擴大善的循環，今年將「常玉浴女洗沐禮盒」系列整體銷售金額的5%，計新臺幣126,074元捐贈給「財團法人陽光社會福利基金會」（下稱陽光基金會），於23日舉辦捐贈儀式，捐贈方代表為史博館館長廖新田先生、芙彤園創辦人兼執行長詹茹惠女士，支持陪伴顏損及燒傷者，改善生理機能，提升自信回歸社會，加乘善的循環。

史博館廖新田館長表示，史博館是臺灣第一家提倡「公益文創」的博物館，透過史博館品牌，連結到社會上不容易獲得資源的團體。史博館支持「永續」的概念，這也符合「2030聯合國永續發展目標」（SDGs）的精神，博物館透過展覽、圖像授權，同樣達到社會平權、永續經營的概念。史博館強調「永續、生活、愛心、公益」，是博物館跨域結合的原則，歡迎社會各界的愛心與遠見、共襄盛舉。

芙彤園創辦人詹茹惠表示，很開心常玉這麼好的藝術品，可以融入生活在浴室就可以看得到。上週全球企業永續論壇GCSF簡大使，將我們的常玉禮盒在頒獎典禮上，送給200多位上市櫃公司，讓企業能夠拿到我們與史博館、陽光基金會合作的聯名品，在環境永續基礎上結合藝術，希望能夠拋磚引玉，吸引更多企業支持ESG及社會公益。

常玉浴女洗沐禮盒系列。圖／芙彤園提供

陽光基金會舒靜嫻執行長說道，去年在常玉洗沐愛地球發表會上，陽光很榮幸作為受贈單位，身為非營利組織，很需要社會資源來支持我們的服務，有陽光陪伴及社會大眾支持，協助傷友們有力量回歸社會。很開心陽光能夠參與到永續，有機會一起參與愛地球的行列，藝術、永續與公益的結合，未來三方一起繼續向前走，也感謝芙彤園幫助將陽光推廣出去。

史博館近年來大力推動「公益文創」，讓文創結合公益，提升博物館文創授權的社會價值。史博館曾與「臺北勝利手工琉璃庇護工廠」及「喜樂小兒麻痺關懷協會附設愛加倍工場」合作，應用史博館溥心畬及常玉畫作圖像，開發出23款產品，其中13件產品商品化，進入市場通路。同時，史博館為鼓勵社會團體申請圖像授權，特別設置「公益文創條款」，大幅降低申請圖像授權的條件及門檻。

Blueseeds芙彤園成立五年以來，在ESG（環境、社會及公司治理）、社會創新、B型企業及環境永續議題上表現亮眼，今年度陸續獲得四大獎項，包含「B型企業：Best For The World對世界最好獎」、「BAC金舶獎：ESG管理績效獎」、「TSAA臺灣永續行動獎：SDGs陸地生態組」以及「ASSET社會企業永續發展獎：綠色產品或服務獎」為200多間上市櫃企業間，唯一獲選為策略合作夥伴的社會企業，並且連續四年登上經濟部Buying Power的社創名人堂，被視為社會企業圈的領頭羊。

近年ESG理念蔚為風潮，企業紛紛將ESG納入企業社會責任（CSR）考量，芙彤園以企業的ESG夥伴自居，提供客戶「ESGift」、「全方位ESG Solution」，自從史博館與芙彤園雙方合作推出「常玉浴女洗沐禮盒」以來，協助眾多企業間接行使聯合國永續發展目標SDGs，實踐ESG和CSR，去年結算至今銷售逾7,700件常玉系列商品。

常玉浴女洗沐禮盒系列，包含「柑橘薄荷緩適洗髮露」、「薰衣草洋甘菊舒緩沐浴露」及「尤加利薄荷防禦洗手露」，芙彤園使用「自然農法」萃取出的肥皂草，加上精油、精露、海藻和海鹽等天然植物精華，製作成零人工化學添加洗沐產品，生產過程不使用化學肥料、除草劑和殺蟲劑，因而不會造成農業廢水污染，洗滌後不會造成環境污染，呵護肌膚同時守護臺灣土壤及水資源。

此次公益捐贈儀式，另外捐贈54組「財虎複方精油福袋」，嚴選來自純淨臺東生長的玫瑰天竺葵為主要配方，揉合稀有昂貴橙花精華及尊貴的乳香、沒藥，塗抹於身上及手部肌膚，淡淡香氣具有溫暖豐盛的正能量，讓人帶來身心靈自在平和的富足感受，期許本次實物捐贈「財虎複方精油福袋」，吸引更多募款人贊助陽光基金會，做公益照顧燒燙傷友。史博館及芙彤園雙方透過公益捐贈期待拋磚引玉，一棒接一棒，將這份溫暖傳遞出去。