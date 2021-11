世界義大利美食週11月登場 推廣高品質義式美食

由義大利外交暨國際合作部、經濟發展部攜手農業部共同推廣「世界義大利美食週」(Week of Italian Cuisine in the World)今年已邁入第6屆,即將於11月第4周於全球主要城市隆重登場。

世界義大利美食週致力推廣高品質義大利美食與農產品,並強調生物多樣性與食物多樣性彼此結合重要性。為了打擊市面上號稱義大利產品,因此宣傳義大利美食與葡萄酒旅遊路線,並安排義大利料理與飯店領域培訓計畫。讓高品質的義大利美食能廣為人知。

義大利經濟貿易文化推廣辦事處貿易組(ITA)聯手PanMedia 媒體集團,不僅於旅飯、酒吧、說書人(pantravel.life)中,結合料理介紹義大利葡萄酒;在泛科學(pansci.asia)從科學角度亦分享地中海飲食之道,並攜手知名義大利主廚王嘉平(J-Ping)與美食加(taster.life)創辦人高琹雯共同拍攝一系列影片,影片中介紹北、中、南義風情人文素養,並以經典三道料理,引領出義大利不同地區獨樹一格的風味特色,雖在疫情期間無法前往義大利觀光遊覽,也能讓民眾宅在家輕鬆享受義大利美食。

義大利家鄉主廚王嘉平(右)與美食加合作拍攝一系列Buon Appetito 義食料理,分享義式家鄉菜,圖左為美食加創辦人高琹雯。圖/業者提供

「Buon Appetito 義食料理」企畫將分享北義皮耶蒙沙巴翁(Zabaione)搭配中義托斯卡尼碳燒麵包(Bruschetta)番茄香蒜麵包先當開胃菜,主食採用南義拿坡里家常菜—煙花女義大利麵(Spaghetti alla puttanesca)佐餐酒。並由主廚王嘉平介紹義式經典食材並分享多年烹飪心法,品嘗義式家常菜,在家不用出國,就可以享受到來自義大利的經典菜色。

王嘉平以經典料理,引領出義大利不同地區獨樹一格的風味特色。。圖/業者提供

系列合作影片於11月23日於美食加媒體平台曝光,邀請喜愛義大利粉絲加入「Buon Appetito 義食料理」系列主題一起來探索義式浪漫風情。