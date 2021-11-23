雀巢「INFINISSIMA Touch顏值機」 美型升級上市

疫情改變生活型態，居家時間變長讓人們更重視居住空間佈置及擺設，家電不僅追求功能實用也越來越挑剔外型！雀巢多趣酷思膠囊咖啡機今年新推「INFINISSIMA Touch顏值機」──極簡流暢外型搭配暖色調的時尚象牙白，不僅簡約時尚，更是實用。搭載掀蓋式超大水箱、智能觸控設計，輕鬆打造北歐風溫馨自宅咖啡廳。新機上市同步推出限時體驗活動，12月31日前至內湖IKEA星巴克家享體驗館或雀巢多趣酷思百貨直營櫃參與新機體驗，即有機會獲得INFINISSIMA Touch顏值機等限量好禮。

雀巢多趣酷思「INFINISSIMA Touch顏值機」讓膠囊咖啡機不只是沖泡飲品的機器，而是融入日常、妝點居家風格的時尚擺設。圖／雀巢提供

從企鵝機、小精靈機到INFINISSIMA Touch顏值機 雀巢多趣酷思不斷突破咖啡機外型框架

根據雀巢咖啡消費者市場調查，消費者購買咖啡機首重操作簡易好清洗及享受高品質咖啡，另有逾6成消費者在選擇膠囊咖啡機時，重視外型及設計。從經典企鵝機、去年熱銷款小精靈機，再到今年的「INFINISSIMA Touch顏值機」，雀巢多趣酷思不斷突破大眾對膠囊咖啡機外型的框架與想像。雀巢多趣酷思「INFINISSIMA Touch顏值機」讓膠囊咖啡機不只是沖泡飲品的機器，而是融入日常、妝點居家風格的時尚擺設。

掀蓋式超大水箱、智能觸控 INFINISSIMA Touch顏值機外貌與實力兼具

雀巢多趣酷思「INFINISSIMA Touch顏值機」不僅有別緻外型，功能同樣不馬虎！搭載1.2公升掀蓋式超大水箱，好裝水、好清洗，裝滿一次可煮5至10杯，滿足全家人需求。同時，智能觸控介面讓操作更符合直覺，萃取系統採用專業咖啡館級的15Bar高壓幫浦，只要一鍵輕觸、一分鐘，就能輕鬆煮出有咖啡館等級Crema的研磨咖啡。

在家享受自己的星巴克，20種膠囊口味滿足全家人味蕾。圖／雀巢提供

在家享受自己的星巴克 20種膠囊口味滿足全家人味蕾

雀巢多趣酷思咖啡膠囊嚴選優質咖啡豆，研磨後立即填入獨立膠囊包裝，隔絕空氣和陽光，確保杯杯保存新鮮研磨風味。超過20種膠囊口味更能符合全家不同年齡層的挑剔味蕾，包括星巴克咖啡館的經典風味，不論是星巴克美式咖啡、拿鐵、焦糖瑪奇朵，或近日上架引爆瘋搶的太妃核果風味拿鐵，均使用與星巴克門市相同的100%阿拉比卡咖啡豆製成，在家就能享受自己的星巴克。除星巴克系列外，還有雀巢多趣酷思系列的豐富咖啡飲品選擇，從經典美式、義式、單品咖啡，到融入奶香的拿鐵及卡布奇諾，還有奶茶及巧克力歐蕾、營養滿分的NESQUIK兒童牛奶可可，只要擁有雀巢多趣酷思膠囊咖啡機，都能輕鬆享受。現在就用雀巢多趣酷思「INFINISSIMA Touch顏值機」打造一間為自己及全家人而開設的「自宅咖啡廳」吧！

新機上市同步推出限時體驗活動，詳情請見雀巢多趣酷思臉書官方粉絲團。圖／雀巢提供

限時限地快閃活動 鐵粉搶先享好禮！

即日起至12月31日，消費者只要到內湖IKEA星巴克家享體驗館、雀巢多趣酷思百貨直營櫃完成新機體驗與試飲活動，並與INFINISSIMA Touch顏值機合照，至雀巢Facebook官方粉絲專頁指定貼文上傳及分享，就有機會獲得雀巢INFINISSIMA Touch顏值機、星巴克馬克杯等限量好禮，活動詳情請見雀巢多趣酷思臉書官方粉絲團。另外，雀巢多趣酷思暖心提供限定通路優惠，12/2起在新竹巨城百貨雀巢多趣酷思直營櫃購買INFINISSIMA Touch顏值機組合享有七折優惠；12/10起搭配電商平台MOMO、PChome的雙12活動，INFINISSIMA Touch顏值機享九折優惠。現在至LINE官方帳號搜尋「雀巢多趣酷思膠囊咖啡機」，加入好友及綁定會員還可享100元購物金、集點換咖啡、註冊咖啡機享兩年保固！