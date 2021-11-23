聯馥食品推燒鹿祭 冬季美味開跑

歷經了近半年疫情的肆虐，台灣餐飲業終於逐漸復甦，聯馥食品在今年首度引進了來自紐西蘭的Pure South純淨鹿肉，並在這逐漸寒冷的時節裡攜手北中南知名代表燒肉店進行首波上市嚐鮮活動 – 「燒鹿祭‧冬日｜鹿燒肉」。

Pure South的鹿隻來自於全球最大的淨土‒紐西蘭，其豐饒的土地及合宜的氣候都使得在飼養牲畜上具有得天獨厚的優勢，鹿隻們也在這樣絕佳的環境中自由放養、健康成長。

紐西蘭的Pure South純淨鹿隻。圖／業者提供

Pure South的鹿隻在飼養過程中絕不使用類固醇或生長激素，讓肉質擁有天然的高鐵、高鈣、高蛋白、低脂、低膽固醇的特點，更符合現代人的健康需求。這次 「燒鹿祭」 活動，聯馥食品把Pure South紐西蘭純淨鹿肉與台灣人喜愛的日式燒肉做結合，經過簡單的調味及直火燒烤讓鹿肉最自然甜美的滋味在口中綻放。

「燒鹿祭」 將於台北以頂級和牛燒肉聞名的 「樂軒和牛專賣店」 和 「樂軒松阪亭」、在台中人氣首屈一指的 「Umai屋馬燒肉」 全系列店家、還有南台灣燒肉扛霸子 「碳佐麻里精品燒肉」 全系列店家進行首波上市嚐鮮，將為台灣燒肉界掀起一波鹿肉新浪潮。

樂軒和牛專賣店 Umai屋馬燒肉

「樂軒和牛專賣店」 和 「樂軒松阪亭」 選用紐西蘭鹿肉紐約客部位，由專人燒烤完美地掌握鹿肉的最佳熟度，再輕輕撒上法國鹽之花，即能享受到鹿肉紐約客最頂級甜美的風味。

「Umai屋馬燒肉」 選用了鹿肉菲力及帶骨的里脊部位，在稍做燒烤後沾一點屋馬特製醬汁及鹽花，酸甜口感將鹿肉本身的鮮美滋味絕妙地提領出來。

「碳佐麻里精品燒肉」 則選用了肉質柔軟的紐西蘭鹿菲力，將厚切的鹿肉菲力以直火將表面燒烤至金黃色約5-6分熟，讓軟嫩的肉質口感及甜美肉汁在口中綻放。

碳佐麻里精品燒肉 紐西蘭Pure South純淨鹿肉在冬日溫暖你的胃

以上店家除了Pure South純淨鹿肉外，也有機會在 「樂軒和牛專賣店」 和 「樂軒松阪亭」 及 「Umai屋馬燒肉」 全系列店家品嚐到聯馥食品所代理的世界優質肉品 – Lumina高地和羊、西班牙Mafresa伊比利豬還有Black Opal澳洲和牛，讓各位饕客滿載暖心而歸。

這次 「燒鹿祭‧冬日｜鹿燒肉」 透過北中南人氣燒肉店以不同處理方式及調味手法，將紐西蘭的Pure South純淨鹿肉的美味發揮地淋漓盡致。 各位饕客快手刀至各店家訂位，讓紐西蘭Pure South純淨鹿肉在冬日溫暖你的胃。

聯馥食品也在今年也新創立了線上購物商城，讓饕客們在家也能輕鬆享用來自世界各地的優質美食，除了有此次三家燒肉店所使用的優質肉品系列，還有眾多的歐陸食材也會同步在線上商城販售，等你來發掘。

