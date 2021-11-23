創業呈現年輕化 智能加盟機台成亮點

為期四天的「台灣連鎖加盟創業大展-台中展」，於22號下午六點圓滿閉幕，這是疫後台中首場加盟展，根據主辦單位社團法人台灣連鎖加盟促進協統計，雖然整體展出規模比去年減少約40格攤位，但是參觀人數卻逆勢成長約10%，有超過15,000人次進場參觀，共締造近1,000組創業意願書簽訂的佳績，不難發現疫後創業動能依然強勁。

築煎幸福鍋物詢問度很高。圖/台灣連鎖加盟促進協會提供

這次展覽中呈現幾個重要數據，除了以往主力創業的35~45歲的壯年族群外，近年來創業年齡層也明顯有逐漸年輕化的趨勢，可能跟台灣近年就業市場環境改變，讓許多即將進入職場的年輕人，選擇創業為新的人生職涯規劃。

Mr .Wish收到許多加盟意願書。 圖/台灣連鎖加盟促進協會提供

另外，在創業產業部分則回歸民生基本剛性需求，精緻早午餐、手搖飲料、滷味小吃等，民眾詢問度高，甚至在各連鎖品牌攤位前，還出現排隊等待洽談的現象發生，而另外搭配科技化、主打被動收入的智能加盟機台，也深獲上班族創造副業的另一種選擇，免人力及遠端操控的優勢，也成為創業主流之一，主辦單位連續四天邀請產、官、學界專業顧問，於大會舞台舉辦各類型創業講壇，提供民眾正確且符合需求的創業加盟知識，場場爆滿，座無虛席。

阿偉飲品專賣店人潮也爆滿。 圖/台灣連鎖加盟促進協會提供

台灣連鎖加盟促進協會表示，未來舉辦全台各區加盟展覽時，將嚴格過濾及把關連鎖加盟品牌參展資格審核，讓真正想要創業的民眾，可以透過參與實體加盟展觀展過程中，了解各加盟品牌的市場優勢及經營策略，找出最適合自己創業的行業，不僅可以提高創業成功率，更能大大減低創業後衍生出來的各項問題，讓連鎖加盟創業進入良善的創業循環，讓總部與加盟主一起共生互利。

丐幫滷味的智能販賣機詢問度超高。 圖/台灣連鎖加盟促進協會提供

2021年因疫情影響，最後一場連鎖加盟創業大展，將延至12月10~13日，於台北世貿一館(信義路五段五號)舉辦，將有更多連鎖加盟品牌參與展出，想要創業的民眾，可以把握年度壓軸的創業大展。