法式餐廳L’Atelier par Yao主廚專訪　享用法式料理也能有文化融合跟歸屬感

台中有來自東西文化洗禮的法式餐廳L’Atelier par Yao ，位於太平區，走上二樓，簡單的木質調，雖然只設5張桌子，卻讓人更有了親切歸屬感，主廚Chef Yao江曜宇不到三十歲，卻在高餐畢業後，曾於巴黎米其林一星「Restaurant Frenchie」歷練，他回想在巴黎的日子，更開闊了他的國際觀。

江曜宇從高中到大學都是讀餐飲，原因很簡單，從小就喜歡做菜，而因受疫情影響返台籌備起自己的餐廳，在巴黎的所見所聞，讓江曜宇定下「開一間有日本魂的法菜餐廳」目標，雖然這位新銳主廚江曜宇高餐學的是中菜，曾於巴黎米其林一星「Restaurant Frenchie」歷練，現場看他不慌不忙的處理食材，訴說著每道食物的原來及靈感來源。

從一開始道法國里昂後來到巴黎，江曜宇遊走歐洲嚐遍許多歐洲當地道地的法式料理，江曜宇說明自己也是到了巴黎工作之後，才學到法式料理才該有的鹹度、厚度、奶油多寡，而有別於台灣吃到的法式菜則是台灣的法式菜可能有調整過，所以他也堅持每個食材都要保留該有的味道，法式料理雖製作繁瑣，不過卻會打開許多的味蕾感官，而L’Atelier par Yao更加入台灣當地食材讓菜色融入在地文化特色。

「L’Atelier par Yao選在太平區」江曜宇表示，除了投資人的因素，他分享一間餐廳不見得要看地區，我們這樣的店靠的不是地段或人流，基本上開在哪都沒有太大的問題。 當初取名L’Atelier par Yao， L’Atelier是工作坊的意思，而Yao是江曜宇的名子，意旨是法文「我的工作坊」，要讓來這邊的人，好好認識江曜宇所創作的法式菜色。

L’Atelier par Yao沒有浮誇華麗的裝飾，簡單的木質調，像是菜單和器皿，都是選用特別的手工雕刻師傅去設計，L’Atelier par Yao也是想邀請許多職人一起加入，江曜宇指出，一家餐廳用心的不只是菜色，所有的元素都會影響顧客的觀感，而L’Atelier par Yao要完成的正是顧客的體驗，讓人有溫度的感受。

L’Atelier par Yao這季推出的菜色，以秋季為食材為海鮮居多，菜單主要架構以開胃菜、前菜、湯、海鮮、主菜二個甜點跟茶點。這一季比較特別的是黃酒野菇跟百合，而黃酒是來自法國侏羅產區的黃酒，而法式料理一定要配好的酒，像是百合跟白菇，上面更擺設栗子片，視覺看來像是落葉，想要層現比較秋末的感受。而馬賽魚湯，也是法國道地的菜色，湯頭也有濃郁的蝦蟹味。

這季的主菜是「鵪鶉莓果」，江曜宇說明，因為現在產季適合吃禽類，因為鵪鶉過冬會吃得比較肥美，現在正是季節，加上莓果是因為鵪鶉內會塞鴨肝或雞的內臟，這是傳統法式料理做法，而為了要讓口味融合比較清爽，加上月菊和台灣的桑葚和金棗，更結合台灣在地文化，讓每個來L’Atelier par Yao的顧客打開五感六覺，來L’Atelier par Yao享用法式料理，也有特別的「文化融合」跟美味的「歸屬感」。