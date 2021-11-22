春芳號「花花杯」引領時尚潮流 年底衝50家門市

生活中需要小確幸，手搖飲不只要好喝，拍照打卡也必須是重點！以台灣農特產芭樂、荔枝、蘆薈、地瓜、薑汁等產品打造出特色飲品知名連鎖手搖飲品牌「春芳號」，能讓消費者享受味覺與視覺雙重饗宴。而最受矚目的「花花杯」有別於其他飲料店透明杯，是台灣古典意象代表，甚至還從海外紅回台灣，印上手繪感圖片相當吸睛，不同城市還有不同意象圖案「城市杯」，引領熱愛文青人士追求時尚潮流，更掀起一股收藏熱潮。

春芳號表示，一個品牌若要歷久彌新，個人色彩最為重要，不只是飲料好喝，所呈現出視覺效果也很重要，因此為讓節日融入在日常生活中，「春芳號」因應不同季節推出不同主題杯子，如妖怪杯、聖誕杯等，每個門市多達7至10款「花花杯」可供消費者選擇，讓大家在忙碌之餘也能享受滿滿儀式感。

春芳號亦配合每個城市不同元素與特殊文化，推出絕美「城市杯」，如香港門店城市杯則印有香港圖騰、溫哥華門市城市杯就印上加拿大楓葉，是全球首家創造city mark手搖飲品牌，讓不管身在何處消費者皆能拍照打卡，享受高質感生活，並以這種特殊行銷方式讓海外消費者認識台灣「春芳號」。

春芳號配合每個城市不同元素與特殊文化，推出絕美「城市杯」。圖／春芳號提供

而面對疫情嚴重肆虐，「春芳號」熱潮不減、反而逆勢展店，如信義ATT周邊「春芳號」瞄準周邊年輕人多，又習慣快時尚消費模式，因此因地制宜採用特殊攤車方式經營，成為少數在疫情中能存活下來的地面店。另外桃園南崁店、宜蘭復興店和台中嶺東店打造可供內用第三代網美店型、約15-25坪，內部裝潢以品牌最自豪的花花樣式打造而成，猶如網美咖啡廳，吸引許多女性消費者爭相打卡拍照，每日約100至200組消費者前來「朝聖」。

第三代網美店型，吸引許多女性消費者爭相打卡拍照。圖／春芳號提供

而「春芳號」海外迅速展店，至今在香港已有6家分店、溫哥華2家分店、印尼1家分店、新加坡1家分店，台灣則有15家分店，預計香港即將迎來第四家分店，溫哥華也將開第二家分店。「春芳號」在國外可以那麼成功，獨門秘訣就是專注把台灣的好味道融合「春芳號」的特色，讓海外華人看到品牌獨特性、東方特有文化及國際感，計畫2022年目標朝向50家門市前進。