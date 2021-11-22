維京人的煙燻雪莉奔放和諧的完美平衡「高原騎士」三款新品上市

位在英國極北之境的奧克尼群島，全部人口中有1/3為維京血統，高原騎士Highland Park酒廠匠人更多為維京勇士後代，為這座全英緯度最高的酒廠添了許多傳奇色彩。獨特製程讓高原騎士帶有高識別度的圓潤煙燻甜味，與細膩石楠花蜜香，而瓶身上古老北歐圖騰，更賦有維京文化的強烈風格。高原騎士以煙燻雪莉與石楠花蜜的完美均衡做出高識別度，2021年一次揭露全新年份單一麥芽、原酒與單桶三種創新酒款，分別為「15年維京之心陶瓷瓶」、「原酒 Cask Strength Release No. 2」、「台灣限定城市單桶系列台南No. 1」，讓威士忌迷一嚐高原騎士煙燻雪莉在不同型態、不同酒精濃度造就的維京奇幻想像。

台灣愛丁頓寰盛洋酒公司行銷總監劉姿瓘（Rita）表示，自 1798 年起便在位於奧克尼科克沃（Kirkwall）的高原騎士酒廠，持續釀造著屢獲殊榮的威士忌。223 年後的今天，高原騎士已是蘇格蘭最古老的十間酒廠之一。維京人的歷史讓世界著迷了好幾世紀，這些北海航海勇士的故事深深根植於人們心中，在9世紀到11世紀間殖民了大部分歐洲沿海區域，包括在奧克尼群島建立了伯爵領地，超過兩世紀以來，專注釀造精緻威士忌的高原騎士酒廠與維京文化緊密相融，每一支酒都在來自歐洲和美國的手工雪莉橡木桶中熟成，浸潤成維京人狂野又和諧的色彩。

圖為出自英國皇室御用Wade Ceramics工匠之手，高原騎士15年維京之心「白瓷瓶」，金黃色澤清澈明亮，柔和的奧克尼島特有石楠花泥煤煙燻香；溫潤的香草海綿蛋糕、日曬檸檬皮與新鮮鳳梨夾雜著碳燻肉桂香氣，縈繞的煙燻香甜柔和而芳香口感， 形成層次豐富而濃郁的餘韻。酒精濃度：44%，建議售價：2,660元。業者提供

新發表的「高原騎士15年維京之心單一麥芽威士忌」請到英國皇室御用 Wade Ceramics 合作打造重壓紋雪白陶瓷瓶身，刻上象徵「Viking Heart」的心型神話浮雕，靈感來自兩世紀前就存在的古董陶器，那是高原騎士威士忌最初的器皿。瓶中是100%的自然酒色，為首席調酒師Gordon Motion親選高比例的初次裝填歐洲雪莉桶，帶來溫暖的乾燥辛香氣息，再藉由初次裝填的美國雪莉桶強化香草和焦糖布丁的風味，最後以Refill桶將高原騎士的DNA—煙燻蜜香與淡雅果香交織突顯，營造奔放又和諧的品飲感受。

圖為向台南致敬！全球唯一以台灣城市發想的單桶作品，「高原騎士Tainan No. 1」12年單一麥芽威士忌，深沉琥珀紅的色澤，初聞甜美的香草，帶著溫暖的肉豆蔻，尾隨著清新檸檬皮及淡淡的煙燻香氣，舒服的香草奶油，木質調性及優雅的煙燻口感，香草奶油伴隨著堅果的香氣餘韻。酒精濃度：65.4%，建議售價：新台幣4,500元（全球限量641瓶）。業者提供

而充滿維京風格的高原騎士，象徵遠征的無畏靈魂，如同台灣被強悍海風養成的堅強民族性，2020年，首席釀酒師Gordon Motion親自在奧克尼群島的24間酒窖中，「以台灣之名」挑選了三桶獨一無二的威士忌原酒，分別代表台北、台中、高雄三座城市，「台灣限定高原騎士城市單桶系列」（Single Cask Series）開創新局連結東方與西方，為全球唯一以台灣城市發想的單桶作品；2021年又新增一桶—台南No. 1，以甜美香草、溫暖肉豆蔻揉入優雅的煙燻氣息，如同台南偏好的糖燻味覺。「台灣四都」透過蘇格蘭最北端奧克尼群島演繹風味，連結成酒迷專屬的味覺記憶。「台灣限定高原騎士城市單桶系列」靈感來自Gordon訪台多次的美食體驗，與台灣高原騎士品牌講師一同討論選桶，依據北中南不同的飲食偏好，訂製不同風格的單桶威士忌佐餐，純飲更宛若瓶中的城市風景，充滿豐富生動的人文情懷。

圖為不添加一滴水帶來最自由的原酒品味，「高原騎士原酒Cask Strength Release No. 2」續集登場，天然飽滿的金黃色澤，成熟洋梨與新鮮椰子層次的飽滿香氣，淋滿蜂蜜的奶油杏仁蛋糕、烘烤橡木與甘草的口感，展現磨黑胡椒、甜茴香與煙燻芬芳綿長餘韻。酒精濃度：63.9%，建議售價： 3,000元（2022年1月上市）。

另外，逐年推出批次的高原騎士原酒Cask Strength Release，以品味「原汁、原色、原味」的維京靈魂為核心堅持古法製造，裝瓶不添加一滴水不採用冷凝工法，完整保留原桶強勁而濃烈的深度。在2020年推出Release No.1作品後，高原騎士Cask Strength Release即成威士忌迷緊追的目標，2021年冬初轟動推出Release No.2，宛如期盼已久的影集續章，出現了第二位高原騎士主角。「Cask Strength Release No.2」延續了高原騎士的經典風格，再透過不同橡木桶的勾兌而呈現出變化多端的風味表現。首席釀酒師Gordon Motion此次精選歐洲與美國雪莉桶與少量的波本桶，酒精濃度為 63.9%，風味是成熟欲滴的西洋梨、新鮮椰子凝成優雅活潑的煙燻風味，濃郁的杏仁蛋糕與蜂蜜、現磨黑胡椒帶來甜美與辛香的狂野和諧，就像一瓶液態的「煙燻胡椒堅果糖」。原桶強度粗獷而真實，如維京勇士的剛毅性格，品飲時可透過個人習慣加水或冰塊，探索最適合自己的口感強度，為酒迷帶來全新的味覺冒險。

高原騎士台灣FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/HighlandParkTW/

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