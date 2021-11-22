FUNDAY英語教育榮獲2021年度幸福企業「金獎」

1111人力銀行為持續推動企業提供安全、穩定、值得信賴之就業環境，以「高薪」、「友善環境」、「特殊福利」等選項分類，以七大產業類別進行「幸福企業票選」，由上班族投出逾200萬票，日前票選出近300家幸福企業。

在台灣英語線上教學領域已深耕13年的FUNDAY英語教育，則榮獲2021年度幸福企業科技研發業「金獎」，這也是FUNDAY繼榮獲第一期幸福企業服務類大賞後再度獲獎。

走進FUNDAY，耳邊傳來輕鬆的音樂並伴隨一陣咖啡香氣撲鼻而來，映入眼簾是間寬敞舒適的Lounge bar，吧台後有著大冷飲櫃，一旁有自動咖啡機，吧台前有整排高腳椅，一旁錯落著四五個圓桌靠背沙發組，側牆邊超大尺寸附帶著KTV的液晶電視，還有令人眼睛一亮的撞球台…，這場景總會讓第一次到訪的人，誤以為是自己走錯了地方。

這是FUNDAY員工們休息時的休閒區，也是上班時員工辦公桌待膩時，可筆電一拿找個位置就可辦公的行動辦公區。在這充滿溫暖黃光與咖啡香的空間裡，能激發員工潛力發揮創意，不斷打造出最棒的產品給消費者。

FUNDAY是個充滿幸福的團隊，除平均薪資水平高於同業外，還提供非常舒適的辦公環境，另有30分鐘打卡彈性時間讓員工能避開擁擠尖峰從容上班，每週五更四點就能下班提前享受週末假期！除了法規福利外，更有免費咖啡機、按摩室、特約健身房、不定期包場看電影、免費英文進修、尾牙……等令人羨慕福利。

FUNDAY不鼓勵員工加班。員工下班後，想運動，可以到公司的特約健身房運動健身；想學習，可自行安排時間隨時上公司的FUNDAY英語學習平台進修；想放鬆，可直接在Lounge bar冷飲櫃用超經濟價格買個飲料啤酒配著外賣小菜輕鬆聊天、打撞球或是高歌歡唱，來抒解一天工作的壓力。FUNDAY就是這樣有溫度的公司，重視每個員工的健康及認同感，打造如咖啡廳般的交流空間和種種福利，加深員工彼此的情誼與對公司的歸屬感。

幸福企業該是什麼模樣？FUNDAY英語教育創辦人兼執行長方柏仁先生認為：「客戶是員工的責任，而員工則是老闆的責任。」在FUNDAY，我們真的遇見「幸福企業」的模樣。

FUNDAY英語教育，是台灣唯一獲得產官學界肯定與採用的英語線上教學平台，早已與國際同步接軌，使用歐洲共通語言參考架構CEFR，LTTC語言測驗中心(全民英檢)官方授權數位課程，有超過五十家大專院校採用，同時也是許多上市公司與政府機關單位官方指定採購的英語學習系統，是國內最具信度與效度的線上教育學習平台。非常適合學生、上班族、公務員等用來做為「英語學習」、「公務員培訓」、「員工內訓」、「能力檢定」、「證照與升遷考核」，是優質英語線上學習平台首選。

《FUNDAY英語教育》網站：https://funday.asia