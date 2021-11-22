裸鑽雪莉(Naked Malt) 首度聯名必勝客打造「威士忌牛排干貝比薩」

歲末年終歡聚時節，必勝客今年特別將年末派對比薩的豪華食材再升級，即日起限時推出重磅新品「威士忌牛排干貝比薩」，第一次把重達六盎司的牛排鋪在比薩上，再搭配炙燒干貝，佐以香醇四溢的「裸鑽雪莉威士忌」風味醬，用料奢華又大氣，搭配限時供應的「松露起司龍捲風餅皮」，每一口都吃得到濃郁豐盛的頂級美味。

業者表示，必勝客精心打造奢華新食感，讓年終饗宴豪華升級。繼去年英式「威靈頓牛排比薩」讓饕客讚不絕口後，今年首度結合海陸頂級食材，選用重達六盎司的厚切牛排，搭配滑嫩彈牙的炙燒海灣干貝，一起鋪滿在比薩上，更首次與最純粹的威士忌品牌「裸鑽雪莉Naked Malt」聯名，在香濃的法式紅醬中添加由初次雪莉桶所勾兌而成、濃郁而果香十足的蘇格蘭威士忌，調製出專屬的高品質肉桂威士忌風味醬，讓裸鑽雪莉威士忌的佳釀酒色與多層次風味晉升為舌尖上的藝術品。必勝客「威士忌牛排干貝比薩」集結干貝的鮮美多汁、牛排的軟嫩迷人、威士忌醬的醇厚爽口，用頂級的海陸層層好料，犒賞一整年的辛勞。即日（11/9）起限量發售，大比薩定價850元（適用外帶買大送大/外送買大送小優惠），不必出門也可以享受六星級海陸饗宴。

圖為必勝客豪華升級「松露起司龍捲風餅皮」，以濃郁雙重起司搭配松露香氣，可搭配所有比薩口味，限時限量販售。業者提供

同時必勝客也宣布「龍捲風餅皮」華麗回歸，還加碼升級成「松露起司龍捲風餅皮」，濃郁牽絲的莫札瑞拉起司交織口感厚實的黃金切達起司，組成獨一無二的雙重起司餅皮，再加上具有獨特香氣、有「餐桌上的鑽石」美名的松露點綴，以24塊起司捲環繞內餡，每一口都吃得到酥脆餅皮、爆漿起司與松露香氣帶來的豐富口感。「松露起司龍捲風餅皮」可搭配必勝客所有比薩口味，大比薩加價120元，限時限量供應，售完為止。就讓必勝客的「威士忌牛排干貝比薩」搭配「松露起司龍捲風餅皮」，為年末各式各樣的派對聚會增色。

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