TENDAYS石墨烯紅外線四季被上市 跨界主持人主播劉涵竹一試成主顧

有”最甜美聲”的女神級主播劉涵竹今年受到TENDAYS邀請，在聖誕節前夕體驗最新黑科技新產品—石墨烯紅外線四季被，讓主播劉涵竹一試成主顧，直呼抱起來比男友還溫暖還舒服。TENDAYS也因應聖誕節慶推出聖誕禮盒包裝，劉涵竹推薦這樣貼心的包裝，給粉絲們作為為愛人準備的溫暖聖誕禮。

劉涵竹也大力推薦，分享石墨烯紅外線四季被的雙面妙用一秒換季無須收納，並體驗四季被所帶來快速升溫卻又好似蓋上一片雲般舒適的輕柔睡感。TENDAYS石墨烯紅外線四季被，不論是犒賞自己，還是當作派對交換禮物都超級適合，面對今年會是一個寒冬，這條溫暖輕柔的四季被絕對會是消費者今年聖誕節送禮首選。

續熱面 抗冷/保暖 一面兼顧。圖／業者提供

TENDAYS獨特設計織造工藝 造就好眠

最近天氣忽冷忽熱氣候變化無常，選購被芯的最好選擇就是兩面可用，一秒即可換季，一面保暖、一面涼爽，重量僅有1.9kg，方便洗滌，更可依據天氣決定使用那一面，不用擔心天氣變化一不小就感冒，一年四季免換被，輕鬆水洗不費力，洗完續熱、涼感功效不減弱。

涼感面 舒適/涼爽 一被兼具。圖／業者提供

TENDAYS紅外線四季被，灰色面以石墨稀原紗色混紡，使用長絲纖維保溫棉，不但長效鎖熱，更可讓被子長時間保暖抗寒。內層運用多層平行立體交疊結構，打造出多個空氣對流層。藍色面結構材質嚴選CoolBest®具有永久性吸濕排汗的新機能性聚酯纖維，在紡絲生產過程中，利用纖維表面“梅花”異形斷面之特殊導水溝槽與超強的毛細現象，將皮膚表層的濕氣及汗水迅速吸收、擴散，而達到快乾的效果。

TENDAYS石墨烯紅外線四季被為您健康把關

一被多重功效的石墨烯紅外線四季被，生產過程材料與製程給予消費者三大安全承諾：一、原料通過8大重金屬檢測。二、專利石墨烯物理性剝離法無毒製程。三、紡織品安全性檢測把關。TENDAYS強調，三大承諾就是要帶給消費者一個無毒、無害、舒適、安穩的睡眠。

聖誕節即將來臨，還不知道交換禮物該準備什麼嗎？TENDAYS石墨烯紅外線四季被，絕對是最別緻暖心又彰顯品味最佳選擇，全省百貨通路與門市現貨供應。