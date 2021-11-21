麗勝集團旗下雙溫泉酒店祭出「五倍券五倍禮住房專案」

馥麗溫泉及麗多森林溫泉酒店享溫泉、森林浴，盡情大口呼吸芬多精

冬季重頭戲溫泉季熱烈開跑，近年來快速擴張旅遊休閒事業版圖「麗勝集團」，旗下擁有2間溫泉主題飯店，分別為馥麗溫泉大飯店及麗多森林溫泉酒店，自即日起至2022年4月30日祭出「泡湯加美食五倍券五倍禮住房專案」，讓喜愛美食與泡湯民眾享受雙重美好饗宴。

為搶攻振興五倍券商機，馥麗溫泉大飯店推出泡湯加美食超值饗宴住房優惠，一泊二食2人同行住宿「經典湯語房」或「豪華日月房」，1晚只要6,888元起，平、旺日(週日至週五，不含連續假日)加碼五倍好禮，一次滿足吃、喝、玩、樂、伴手禮等5種願望。

坐落於南投日月潭國家風景區內「馥麗溫泉大飯店」，坐擁日月潭八景四秀之一，為「日月潭唯一雙溫泉（溫泉+岩盤浴）主題渡假飯店」，擁有97間客房，每間客房內皆有獨立泡湯池，有精緻陶瓷浴缸及日式降板浴缸等2種，引進來自廬山泉脈碳酸氫鹽泉，是日月潭區唯一取得「溫泉標章」溫泉飯店。

廬山泉脈水質清澈，可飲用亦可沐浴，自古就是滋養美白、 修復身體機能、回復青春年華養生之湯，在日本素有「美人湯」封號，更享有溫泉中極品黃金之泉美譽;另一個特色為引進日本玉川溫泉—屬乾式溫泉的岩盤浴，躺在稀有3種礦石－「負離子石」「遠紅外線石」「北投石」的岩盤上，讓北投石釋放能量溫熱臟腑，可促進血液循環和新陳代謝，具有溫泉治癒及桑拿排汗功效，是日本都會區最時尚懶人運動，也稱為「城市溫泉」。

引進日本玉川溫泉—屬乾式溫泉的岩盤浴，可促進血液循環和新陳代謝。圖／麗勝集團提供

「日月潭馥麗溫泉大飯店」臨近貓囒山步道及茶葉改良場傳統日式宿舍群，旅客能在山籟森林中欣賞日月星辰，還能於客房內景觀湯池，盡情享受穿透性格局設計寬敞的空間感，愜意一邊泡著溫泉同時舒暢身心，也能體會濃厚日本溫泉意境，獨享日月潭如畫的風光及綠意盎然山景。

全館另有規畫10間「日式獨立湯屋」，均採預約制，獨立隱密湯屋，半露天景觀湯屋的空間設計，提供優雅環境，是闔家旅遊或三五好友幽靜談心的泡湯首選；戶外還有景觀游泳池、四季開放露天兒童親水區、鹽泉按摩池、戲水池、芳療SPA、多項室內休閒及親子等設施，受到旅客青睞。

日式獨立湯屋示意圖。圖／麗勝集團提供

猫囒山森林步道、環湖自行車等豐富設施，是家人同遊最佳選擇。自飯店步行至日月潭風景區僅需7分鐘，沿途可欣賞日月潭群山環抱，潭面清澈碧綠，山水輝映，風光旖旎，詩畫般的意境，足以讓人流連忘返。

另外位於桃園市楊梅千年風水寶地上，占地3萬坪周圍盡是原始樹林與山巒層疊的秀麗山景「麗多森林溫泉酒店」，針對冬季來泡湯及持五倍券的旅客，祭出一泊二食2人同行只要3,888元起，將自然養生、生態、渡假、優質服務集於一身。其中獨棟擁有750坪頂級休閒新體驗「金SPA會館」，結合休閒運動、養生、溫泉、SPA與美顏專屬殿堂，包含半露天大眾溫泉泡湯池、室內泳池、健身房等設施。

麗多森林溫泉酒店房內泡湯池示意圖。圖／麗勝集團提供 「金SPA會館」半露天大眾溫泉泡湯池。圖／麗勝集團提供

大眾泡湯區設有「山林美人溫泉湯」、冷水池與半露天式香氛池等，可盡情浸浴享受不同冷池與溫泉暖湯，給予旅人回歸自然清新感受，充分感受無色無味「碳酸氫鈉泉」舒暢感，公認最具美白嫩膚養生的美人之湯，讓旅客享受珍貴溫泉假期。詳情可洽詢訂房專線：(049)285-6698或https://reurl.cc/359dp8