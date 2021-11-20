小茶栽堂創辦人轉戰北極設計 授上億經驗獨到心法

在競爭激烈紅海市場中，要如何建立品牌獨特性，並在眾多競爭對手中脫穎而出呢 ? 對於北極設計負責人、曾為國內知名文創品牌小茶栽堂創辦人黃世杰而言，「建立品牌」不僅僅是商業命題，更是窮其一生興趣與志向。離開一手創辦小茶栽堂成立「北極設計」，傳授豐富經驗給有志建立品牌的企業主。

以「行銷結合設計力」為創業發展主軸的黃世杰表示，自2006年起「小茶栽堂」在台灣茶葉界始終是閃耀的新星。在設計上勇奪世界三大設計獎，亦成功以台灣茶結合法式甜點，榮獲法國米其林評審、亦是法國知名美食節目主持人Gilles Brochard的讚賞，並於法國Le Point雜誌作大篇幅報導。

「一個好的設計人需要多年知識經驗累積，除了最基本美學，還要具備行銷學、心理學、社會學，以及對時代脈動深刻認知。」黃世杰說，每個人皆能在日常生活中培養出對某物件的獨到見解，若有機會量產，相信會是成功的設計，對一般人而言一生中或許只有幾次的靈感，但對於專業設計師卻是每天伏案燒腦的工作日常，因此創意人專業價值值得社會更多重視與肯定。

採類似日本「浮世繪」畫風，賦予茶樹鮮明而生動意象。圖／北極設計提供

近年台灣品牌意識日漸抬頭，許多品牌或新一代接班人亦認同發展自我品牌重要性，因此聘請設計師重新設計品牌及產品，但有時「英雄所見略同」，包裝精美之餘卻反而呈現出「同質性」，讓品牌識別度降低亦失去原有風格。黃世杰指出，北極設計成立初衷即專注於展現品牌或商品「風格」，能幫助企業主在產品視覺上，不論產業領域、產品屬性、線下陳列或線上銷售模式，能以獨特光芒被消費者一眼入魂。

以紅色及金色為底蘊，為傳統漢餅襯托傳統富貴喜氣，並增添一抹簡約低調奢華感。圖／北極設計提供

黃世杰表示，年輕時的品牌夢想，在轉戰設計界發展後，能幫助更多客戶建立優質品牌更具意義。挾著過往豐富設計及行銷企畫、文案等經驗，北極設計走出屬於自己的路，且與一般同業最大相異之處是「從零到有」，從實戰出身努力建立品牌，產品從企畫、生產到上市所有流程，以及文案、定價、文宣、媒體、銷售，乃至與通路溝通、配送等相關細節均嫻熟於心，在設計時更能站在業者立場發想，力求真正做出具有市場認同度高的設計。

日前獲選經濟部工業局「品牌耀飛計畫」顧問黃世杰指出，未來期許能有更多機會承接品牌整體專案規畫，運用豐富經驗為企業主成功建立品牌，包含LOGO設計、產品設計、產品包裝設計、廣告設計、網頁設計、企業形象設計、品牌及產品文案、行銷規畫服務及專業診斷等，以最獨到創意及見解，廣受各界客戶讚賞與推崇。

以法文為「調色盤」之意，採用類似調色盤框架，穿插水果於其中，運用不同角度與多樣色彩，呈現出豐富又討喜視覺感受。圖／北極設計提供

「時尚會變遷，但風格永存。」香奈兒創辦人Coco Chanel的名言，被黃世杰奉為圭臬。10餘年他在設計及行銷上所累積巨大能量，如今轉戰設計界，要繼續燃燒對設計及品牌熱情，在設計界打造新里程碑。北極設計FB：https://reurl.cc/9r9bqd